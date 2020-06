കുമിളകൾ പറന്നുവന്ന് പരാഗണം നടത്തും; ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ജപ്പാന്റെ അദ്ഭുത കണ്ടെത്തൽ!

ഭൂമിയിലെ തേനീച്ചകളെല്ലാം ഒരു ദിവസം ചത്തുപോയെന്നിരിക്കട്ടെ. വൈകാതെതന്നെ മനുഷ്യര്‍ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കും. പൂക്കളില്‍നിന്നു പൂക്കളിലേക്ക് പറന്നെത്തി പരാഗണം നടത്തി അത്രയേറെയാണ് കൃഷിയിൽ തേനീച്ചകള്‍ സഹായിക്കുന്നത്. തേനീച്ചകളില്ലെങ്കിൽ പൂക്കളും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളുമൊന്നുമില്ലെന്നു ചുരുക്കം. ഇക്കാര്യം ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്ത മനുഷ്യരാകട്ടെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വിളകളില്‍ കീടനാശി പ്രയോഗിച്ചും മറ്റും തേനീച്ചകളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ പലയിനം തേനീച്ചകളും വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ചിലതിനാകട്ടെ വംശനാശം സംഭവിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നു പോലുമറിയില്ല. പലതിനെയും ഇപ്പോള്‍ കാണാത്തതാണു കാരണം.

തേനീച്ചകള്‍ ഇല്ലാതായാല്‍ സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം ഗവേഷകര്‍ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പല ബദല്‍ രീതികളും അവര്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത്തരമൊരു കണ്ടുപിടിത്തമാണ് അടുത്തിടെ ജാപ്പനീസ് ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയത്. ജപ്പാന്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തലിന്റെ പേര് ബബിള്‍ ഗണ്‍ പോളിനേറ്റർ. ഐസയന്‍സ് ജേണലില്‍ ഇതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുമുണ്ട്. സോപ്പു കുമിള കൊണ്ട് പരാഗണം നടത്തുന്നതാണു സംഭവം.

തേനീച്ചയ്ക്കു സമാനമായ കുഞ്ഞൻ ഡ്രോണുകളെ വര്‍ഷങ്ങളായി ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നു. റോബട്ട് പോളിനേറ്ററുകള്‍ എന്നാണ് ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവയൊന്നും തേനീച്ച ചെയ്യുന്നതു പോലൊരു സഹായം ഒരിക്കലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പൂവിന്റെ ഇതളുകളെപ്പോലും നോവിക്കാതെയാണ് തേനീച്ചകള്‍ അതിലേക്കിറങ്ങുക. എന്നാല്‍ വലിയ മൂളൽ ശബ്ദവുമായി എത്തുന്ന ഡ്രോണുകളാകട്ടെ പൂക്കളില്‍ വന്നിറങ്ങുന്നതോടെ ഇതളുകളെല്ലാം കീറിപ്പറിഞ്ഞു പോകും. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ ജാപ്പനീസ് ഗവേഷക സംഘത്തിലെ എയ്ജിറോ മിയാക്കോയെ സഹായിച്ചത് മൂന്നു വയസ്സുകാര്‍ മകനാണ്. അവനൊപ്പം പാര്‍ക്കിലിരിക്കുകയായിരുന്നു മിയാക്കോ. പയ്യൻസാകട്ടെ സോപ്പുലായനികൊണ്ട് വലിയ കുമിളകളുണ്ടാക്കി അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഊതിവിടുന്ന തിരക്കിലും. അതുകണ്ട മിയാക്കോയുടെ മനസ്സില്‍ ആശയം വീണുപൊട്ടി. സോപ്പുകുമിളകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പരാഗരേണുക്കളെ വച്ചു പറത്തിവിടുക!

സോപ്പുകുമിള ഉപയോഗിച്ച് പരാഗണം നടത്തുന്നു

പലതരം സോപ്പുലായനികള്‍ അതിനു വേണ്ടി പരീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹവും സഹപ്രവർത്തകനും. അങ്ങനെ സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോറമിഡോപ്രൊപ്പൈല്‍ ബെറ്റമിന്‍ എന്ന രാസവസ്തു ഉപയോഗിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ക്രീമുകളിലും മറ്റും പതയുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണിത്. അതിലേക്ക് കാത്സ്യം കൂടി ചേര്‍ത്തു, ചെടികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ചെടികള്‍ക്ക് ഈ രാസവസ്തു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരുത്താത്ത വിധം ലായനിയിൽ ക്രമീകരണവും നടത്തി. ഇതിലേക്ക് പലതരം പരാഗരേണുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഒരു ബബിള്‍ ഗണില്‍ ലായനി നിറച്ചു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു തോട്ടത്തിലേക്ക് ഗണ്‍ വഴി കുമിളകള്‍ പരത്താനും തുടങ്ങി. കുമിളയൊന്നില്‍ 2000 പരാഗരേണുക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംഗതി എന്തായാലും സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായി. 95ഃ % ചെടികളിലും പരാഗണം നടന്നു, പലതരം പഴങ്ങളുമുണ്ടായി.

പരാഗണത്തിനു മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാതെ കുമിളകള്‍ വഴി മാത്രമായിരുന്നു പരീക്ഷണമെന്നോര്‍ക്കണം. മകന്റെ ഒരു കൊച്ചു കളിപ്പാട്ടത്തിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടെത്തല്‍തന്നെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിക്കളഞ്ഞെന്നു ചുരുക്കം. കുഞ്ഞന്‍ ഡ്രോണുകളില്‍ ലായനി നിറച്ച് പൂക്കള്‍ക്കു മുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ സ്വയം കുമിളകള്‍ പുറത്തുവിട്ട് പരാഗണം നടത്തുന്ന രീതിയും ഗവേഷകര്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ ഡ്രോണുകൾക്ക് പൂക്കളിന്മേൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യവും വരില്ല. ലില്ലിപ്പൂക്കളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണം 90% വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു. കൃത്രിമ പരാഗണത്തിന്റെ ചെലവു കുറയ്ക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകരമാണ് ഈ രീതിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഒരു കാര്യംകൂടി അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്- എത്രയേറെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വന്നാലും പ്രകൃതിദത്ത പരാഗണത്തിനു സഹായിക്കുന്ന തേനീച്ച ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജീവികള്‍ക്കു പകരം വയ്ക്കാനാകില്ല യാതൊന്നും.

