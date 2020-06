2011ലായിരുന്നു ചിലെയില്‍നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ ആ ‘വസ്തു’ അന്റാര്‍ട്ടിക്കില്‍നിന്നു കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാറ്റു പോയ ഫുട്‌ബോള്‍ പോലൊരു വസ്തു. അത് എന്താണെന്നു പോലും ആര്‍ക്കും പിടികിട്ടിയില്ല. എന്നാല്‍ കണ്ടെത്തി ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടാകുമ്പോള്‍ ജീവലോകത്തിന്റെ പരിണാമ ശൃംഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടെത്തലുകളില്‍ ഒന്നാവുകയാണ് അത്. ചിലെയിലെ നാഷനല്‍ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്വറല്‍ ഹിസ്റ്ററിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അതു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതിനിടെ യുഎസിലെ ടെക്‌സസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗവേഷകര്‍ ആ ‘പഞ്ചറായ ഫുട്‌ബോള്‍’ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചു.

മഞ്ഞു മൂടിയ അന്റാര്‍ട്ടിക്കിലെ ഒരു പാറയില്‍ ഉറച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഫുട്ബോള്‍ പോലുള്ള ആ വസ്തു കണ്ടെത്തിയത്. എന്താണു സംഗതിയെന്നറിയാത്തതിനാൽ ‘ദ് തിങ്’ അഥവാ ഒരു വസ്തു എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതിനെ പേരിട്ടു വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍ അത് അന്റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രാക്ഷസപ്പല്ലിയുടെ മുട്ടയായിരുന്നു. 2011 മുതല്‍ ചിലെയിലെ മ്യൂസിയത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാ വിദഗ്ധര്‍ക്കും അധികൃതര്‍ ഈ ഫോസില്‍ പ്രത്യേകമായി കാണിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ 2018ല്‍ മ്യൂസിയം സന്ദര്‍ശിച്ച ജാക്ക്‌സന്‍ സ്‌കൂള്‍സ് ഡിപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജിയോളജിക്കല്‍ സയന്‍സസിലെ പ്രഫസര്‍ ജൂലിയ ക്ലാര്‍ക്കാണ് ഇതൊരു മുട്ടയുടെ ഫോസിലാണെന്ന സൂചന ആദ്യമായി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്നു നടത്തിയ മൈക്രോസ്‌കോപിക് നിരീക്ഷണത്തില്‍ അക്കാര്യം സത്യമാണെന്നും കണ്ടെത്തി.



അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കണ്ടെത്തിയ രാക്ഷസജീവിയുടെ മുട്ട

ഏകദേശം 6.6 കോടി വര്‍ഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു അതിന്. വലുപ്പമാകട്ടെ 28 സെമീ നീളവും 18 സെമീ വീതിയും. ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ ഒരു ജീവിയിട്ട ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടകളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഫോസില്‍ രൂപത്തില്‍ അന്റാര്‍ട്ടിക്കില്‍ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ മുട്ട കൂടിയായിരുന്നു അത്. വളരെ മൃദുവായ തോടുള്ള മുട്ടയായിരുന്നു അത്. പ്രാചീന കാലത്തെ ജീവികളുടെ മുട്ട എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നതു സംബന്ധിച്ച അറിവിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നതു കൂടിയായി ഈ കണ്ടെത്തല്‍. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ചില പാമ്പുകളും പല്ലികളും ഇടുന്ന തരം ഏറെക്കുറേ സുതാര്യമായ മുട്ടകളാണിതെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ മുട്ടയുടെ തോടു മാത്രം ലഭിക്കുകകയൂം അകത്ത് അസ്ഥികൂടങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്നതും തിരിച്ചടിയായി.



അന്റാർട്ടിക്കിലെ രാക്ഷസജീവി ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ

പക്ഷേ ഇത്രയേറെ വലുപ്പമുള്ള മുട്ടയിടുന്ന മറ്റ പ്രാചീന കാല ഉരഗങ്ങളുടെ വലുപ്പം ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം 20 അടി നീളമുള്ള ഉരഗമാണ് മുട്ടയിട്ടതെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെത്തിയത്. ജീവിയുടെ വാലിന്റെ നീളം കണക്കുകൂട്ടാതെയാണിത്. ദിനോസറുകളുടെ കാലത്ത് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ഉരഗങ്ങളായിരുന്നു മൊസാസറുകള്‍. അതിഭീകര വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അവയ്ക്കു വംശനാശം സംഭവിച്ച് ഇല്ലാതായി. ഇത്തരം ജീവികള്‍ മുട്ടയിട്ടായിരുന്നു വംശ വര്‍ധന നടത്തിയതെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ച മുട്ട ഫോസിലിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ദിനോസറിന്റെ അത്ര വലുപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു ഈ ജീവികളും. എന്നാല്‍ ദിനോസര്‍ മുട്ടകളില്‍നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇവയുടേത്. പല്ലികളുടെയും പാമ്പുകളുടെയും മുട്ട പോലെയായിരുന്നു ഇതു കാഴ്ചയില്‍. പക്ഷേ പ്രാചീന കാലത്തെ ആയതിനാല്‍ ഇതൊരു രാക്ഷസപ്പല്ലിയുടേതാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണു ഗവേഷകര്‍. അതിന്റെ ഏകദേശ രൂപവും വരച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



അന്റാർട്ടിക്കിലെ രാക്ഷസജീവി ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ

ഈ വമ്പന്‍ മുട്ട കണ്ടെത്തിയ പാറക്കൂട്ടത്തില്‍ മൊസാസറസ്, പ്ലീസിയോസറസ് എന്നിവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോസിലുകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഏകദേശം എട്ടു കോടി വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നവയാണ് മൊസാസറസുകള്‍. പ്ലീസിയോസറസുകളാകട്ടെ 6.5 കോടി വര്‍ഷം മുന്‍പും. മഡഗാസ്‌ക്ന്‍ എലഫന്റ് ബേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ കണ്ടെത്തിയതില്‍ ഏറ്റവും വലുത്. വംശനാശം വന്ന ഈ ജീവിയുടെ മുട്ടയ്ക്ക് ഏകദേശം 33 സെ.മീ. നീളമുണ്ടായിരുന്നു. 8.5 ലീറ്റര്‍ ദ്രാവകം സംഭരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന ജീവി ഒട്ടകപ്പക്ഷിയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് മുട്ടകളുടെ സംഭരണ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു മഡഗാസ്‌കര്‍ എലഫന്റ് ബേഡിന്റേതിന്. ഏകദേശം 1000 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഈ പക്ഷികള്‍ക്കു വംശനാശവും സംഭവിച്ചു. അന്റാര്‍ട്ടിക്കിലെ ഭീമന്‍ മുട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള സമ്പൂര്‍ണ പഠനം നേച്ചര്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



