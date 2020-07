ടൂറിസം നിലച്ചു; ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആക്രമണകാരികളായി കുരങ്ങൻമാർ, ആശങ്കയോടെ നഗരവാസികൾ

തായ്‌ലൻഡിലെ ലോബ്പുരി എന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയെന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രദേശവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് പേടിസ്വപ്നമാണ്. മനുഷ്യർ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നഗരം ഇപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരുടെ പിടിയിലാണെന്നു തന്നെ പറയാം. പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആരെയും ഒരു ഭയവും കൂടാതെ ആക്രമിക്കുകയാണ് കുരങ്ങൻമാർ.

ആകെ എഴുപതിനായിരം ജനങ്ങളാണ് നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ളത് 6,000 കുരങ്ങന്മാരും. പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന തായ്‌ലൻഡിൽ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതോടെ ഭക്ഷണം തേടിയും മറ്റുമായി പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുരങ്ങന്മാരും നഗരങ്ങളിലേക്കെത്തിത്തുടങ്ങി. മുൻപ് മനുഷ്യൻ അടുത്തെത്തിയാൽ മടിച്ചു മാറി നിന്നിരുന്ന അവ ഇപ്പോൾ കൂട്ടമായി ചേർന്ന് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

ആഹാരം നൽകാതെ സമീപത്തുകൂടി പോകുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും തോളിൽ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ അവർ ചാടിക്കയറുകയും മാന്തുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ കടകളിൽ നിന്നും മറ്റും സാധനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം എടുത്തുകൊണ്ടു സ്ഥലം വിടും. നിലവിൽ കുരങ്ങന്മാരെ പേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നുമാണ് അവയ്ക്ക്‌ മുൻപ് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുൻപുള്ളതുപോലെ ശ്രദ്ധയും ആഹാരവും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കൂട്ടങ്ങളായി നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. കുരങ്ങന്മാരുടെ ശല്യം സഹിക്കാനാവാതെ മധുരപലഹാരങ്ങളും ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളുമെല്ലാം ആളുകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക രീതികൾ മാറി ആക്രമണകാരികളായി തീർന്നത്. പുതിയ ഭക്ഷണ രീതി അവയുടെ എണ്ണം പെറ്റുപെരുകുന്നുതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കുരങ്ങൻമാരുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നഗരവാസികൾ.

