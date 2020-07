ബോട്ടിനരികിൽ അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി കൂനൻ തിമിംഗലം; അപൂർവ ദൃശ്യം!

തിമിംഗലങ്ങളെ കാണാനായി പുറംകടലിലേക്കെത്തിയ ബോട്ടിലെ സഞ്ചാരികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് കൂനൻ തിമിംഗലം. കലിഫോർണിയയിലെ ഡാനാ പോയിന്റിലായിരുന്നു തിമിംഗലത്തിന്റെ അഭ്യാസപ്രകടനം. ബോട്ടിനരികിലേക്കെത്തിയ കൂനൻ തിമിംഗലം വാൽ ബോട്ടിനോടു ചേർത്തു തട്ടുന്നതും അൽപം കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ശേഷം തലഉയർത്തി നോക്കുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. തിമിംഗലത്തെ അടുത്തു കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ആവേശത്തോടെ ബഹളംകൂട്ടുന്നതും ചിരിക്കുന്നതുംകേൾക്കാം.

പ്രതിവർഷം ശരാശരി 25,000 കിലോമീറ്റർ ദേശാടനം നടത്തുന്ന കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ദൂരം യാത്രചെയ്യുന്ന സസ്തനികൾ ആണ്. വംശനാശ ഭീഷണി മൂലം ഐയുസിഎൻ റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ നാലിനം കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളാണുള്ളത്. കൂനൻ തിമിംഗലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കറുപ്പോ ചാരനിറമോ ആണ്; കീഴ്ഭാഗവും വാലിന്റെ അറ്റവും വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. തലയ്ക്കു മുകളിലും വളരെ നീണ്ട ചിറകുകളുടെ (ഫ്ലിപ്പേഴ്സ്) അരികുകളിലും കാണുന്ന മുഴകളാണാ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത‌. കഴിഫോർണിയയിൽ നിന്നു തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോട്ടിനരികിലെത്തിയ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary: Humpback whale surfaces near boat in US