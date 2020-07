129 വർഷം അജ്ഞാതവാസം; തിരിച്ചെത്തിയത് അപൂർവയിനം ‘അസം കീൽബാക്’ പാമ്പ്!

1891 ലാണ് ഹെർപ്പറ്റോറിയസ് പിയാലീ എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആസാം കീൽബാക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം 129 വർഷങ്ങൾ അവ അജ്ഞാതമായി തുടർന്നു. അതോടെ അവ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതായി എന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷകർ. 2018 ലാണ് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ട് എന്ന് ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ബ്രിട്ടിഷ് പ്ലാന്ററായ സാമുവൽ എഡ്വേർഡ് പീൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായി അസം കീൽബാക്കിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം 1891 ൽ ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനായ വില്യം ലട്‌ലേ സ്ക്ലേറ്റർ അവയെ ഒരു പുതിയ ഇനമായി ഔദ്യോഗികമായി റെക്കോർഡുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. കണ്ടെത്തിയ പാമ്പുകളുടെ രണ്ടു മാതൃകകളിൽ ഒന്ന് കൊൽക്കത്തയിലെ സുവോളജിക്കൽ സർവ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്രത്തിലും മറ്റൊന്ന് ലണ്ടനിലെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇതിൽ ലണ്ടനിലെ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള മാതൃക മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ.1891 ശേഷം അവ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും കാഴ്ചയ്ക്ക് അവ എങ്ങനെയാണ് എന്നതും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് അവ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അഭിജിത്ത് ദാസ് പറയുന്നു.



2018 ൽ അബോർ പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ അഭിജിത്ത് ദാസ് ഉൾപ്പടെയുള്ള അഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് വീണ്ടും അസം കീൽബാക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. അതൊരു സൈനിക പര്യവേഷണമായിരുന്നുവെങ്കിലും ജീവശാസ്ത്രപരമായും ജന്തു ശാസ്ത്രപരമായും പല കണ്ടെത്തലുകളും അതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അസമിന്റെയും അരുണാചൽപ്രദേശിന്റെയും പല പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലായിരുന്നു പര്യവേഷണം.



ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയിലുള്ള പോബ റിസർവ് വനത്തിലാണ് നിരുപദ്രവകാരിയായ അസം കീൽ ബാക്ക് പാമ്പിനെ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ലണ്ടനിലെ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇനത്തെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റ് പാമ്പുകളിൽ നിന്നും അവയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അവയുടെ ശരീരം തന്നെയാണ്.



60 സെൻറീമീറ്റർ മാത്രമാണ് അസം കീൽബാക് പാമ്പുകളുടെ നീളം. തവിട്ടു നിറത്തിൽ ഉടലിൽ മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളോടു കൂടിയവയാണ് അവ. താരതമ്യേന ചരിവു കുറഞ്ഞ നിത്യഹരിതവന മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് അവയെ കണ്ടെത്തിയത്. തേയില കൃഷിക്കും മറ്റുമായി കാടുകൾ വെട്ടി തെളിക്കുന്നതും വന്നത്തിലെ തടികൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതും എല്ലാം ഇവയുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാകുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

