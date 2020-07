വായുവിലൂടെ തെന്നിനീങ്ങുന്ന ‘പറക്കും പാമ്പുകൾ’; ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ!

നിലത്തുകൂടി വേഗത്തിൽ ഇഴയുന്ന പാമ്പുകളെ കാണുന്നത് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും പേടിയാണ്. അപ്പോൾ വായുവിൽ കൂടി പറന്നുയരുന്ന പാമ്പുകളെ കണ്ടാലോ. ക്രിസോപിലിയ പാരഡിസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പുകൾക്കാണ് വായുവിൽക്കൂടി നീങ്ങാനുള്ള കഴിവുള്ളത്. തെക്കൻ ഏഷ്യയിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുമാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണാറുള്ളത്.

വായുവിൽ കൂടി നീങ്ങുന്ന പാമ്പുകൾക്ക് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ. വായുവിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവ ശരീരം ചലിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിനു പിന്നിലെ കാരണമാണ് ഗവേഷകർ പഠനവിധേയമാക്കിയത്.



പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഈ ചലനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വായുവിൽക്കൂടി ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അവയെ സഹായിക്കുന്നത്. തരംഗങ്ങൾ കണക്കെ ശരീരം പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ തുടർച്ചയായി വളയ്ക്കുന്നതോടെ വായുവിൽ സ്ഥിരതയോടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങാൻ അവയ്‌ക്ക് സാധിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ ഇത്തരം ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവ തലകുത്തനെ ആയി താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക.



പാരഡൈസ് പാമ്പുകളെ പറ്റി 20 കൊല്ലമായി പഠനം നടത്തിവരുന്ന ജയ്ക്ക് സോഷ എന്ന വിദഗ്ധനാണ് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പാമ്പുകളുടെ വായുവിൽ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ 130 മാതൃകകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശദമായി പഠിച്ചശേഷം 3D മോഡൽ നിർമിച്ചാണ് സംഘം പഠനം നടത്തിയത്. ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ മോഡലിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിലങ്ങനെയും കുറുകെയുമായി തുടർച്ചയായുള്ള ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ അവയുടെ സഞ്ചാരത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നു പഠിച്ച ശേഷമാണ് നിഗമനത്തിലെത്തിയത്. നേച്ചർ ഫിസിക്സ് എന്ന ജേർണലിലാണ് പഠന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.



English Summary: The Bizarre 'Flight' of Tree Snakes May Have Just Been Explained by Physics