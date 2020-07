10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബിഹാറില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റു മരിച്ചത് 147 പേര്‍; കാരണം ?

രാജ്യമാകെ കോവിഡ് മഹാമാരിയില്‍ വിറങ്ങലിച്ചു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ബിഹാര്‍ കോവിഡിനൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടി നേരിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 147 പേരാണ്. മണ്‍സൂണ്‍ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിനാല്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കാം എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 215 പേരാണ് മാര്‍ച്ച് മുതലുള്ള കണക്കെടുത്താല്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ബിഹാറില്‍ മരിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വരെ ബാധിച്ചത് 88 പേരാണ്.

ആഗോളതാപനം മൂലം രൂക്ഷമാകുന്ന ഇടിമിന്നല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍

മരിച്ചവരിലേറെയും കര്‍ഷകരും കാലികളെ മേയിക്കാനായി തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ്. ആഗോള താപനത്തിന്‍റെ ഫലമായുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇടിമിന്നലിന്‍റെ എണ്ണവും രൂക്ഷതയും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരും രാജ്യാന്തര സംഘടനകളും വിലയിരുത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും അഭിപ്രായത്തില്‍ ആഗോളതാപന തോതും ഇടിമിന്നലിലെ വര്‍ധനവും തമ്മില്‍ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബിഹാറിലെ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ലക്ഷ്മണേശ്വര്‍ റായും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച മാത്രം ഇവിടെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചത് 25 പേരാണ്. മണ്‍സൂണ്‍ സമയത്ത് ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ ഇന്ത്യയില്‍, പ്രത്യകിച്ച് ഗംഗാസമതല മേഖലയില്‍ ഇടിമിന്നല്‍ സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ സമീപ വര്‍ഷങ്ങളിലായി ഈ തോത് വര്‍ധിച്ച് വരുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 170 പേരാണ് മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് ബിഹാറില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റു മരിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോള താപനവും അന്തരീക്ഷത്തെ ആകെ ദുര്‍ബലമാക്കുകയും ഉലയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇടിമിന്നലിന്‍റെ തോത് വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമെന്ന് ബിഹാറിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവിഭാഗം തലവനായ അബ്ദുസ് സത്താര്‍ പറയുന്നു.

കണക്കുകള്‍ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്

ബിഹാര്‍ മാത്രമല്ല, ഗംഗാതസമല മേഖല ഏറ്റവുമധികം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലും ഇടമിന്നല്‍ മൂലമുള്ള മരണ നിരക്ക് വലുതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അധികൃതരുടെ പക്കല്‍ കൃത്യമായ കണക്കുകളില്ലെന്ന് മാത്രം. ഏപ്രില്‍ മുതലുള്ള മരണ നിരക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇതുവരെ ഈ വര്‍ഷം ഇടിമിന്നലേറ്റു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 200 കവിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള കണക്ക് ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് 2018 ലെയാണ്. 2300 പേരാണ് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്‍ഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ വര്‍ഷത്തില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

English Summary: Deadly Lightning Strikes in India Kill 147 in 10 Days, And Are Predicted to Get Worse