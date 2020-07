ആര്‍ട്ടിക് എന്നാല്‍ ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ ധ്രുവപ്രദേശം എന്നായിരുന്നു രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് വരെ നാം വായിച്ചിരുന്നതും, മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും. ഇന്നാല്‍ ഈ ധാരണ ഇന്ന് പൂര്‍ണമായും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞുറഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിന്റെ മുക്കാല്‍ ഭാഗവും ഇന്ന് പാതിലേറെ സമയവും സമുദ്രരൂപത്തിലാണ്. ഭൂമിയുടെ മറ്റിടങ്ങളേക്കാള്‍ മുന്നിരട്ടി വരെ വർധനവാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്നത്. ഈ സ്ഥിതിയില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അവസാനത്തോടെ ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ സുനാമിക്ക് തുല്യമായ തിരകള്‍ വരെ രൂപപ്പെടാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

10 അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള വലിയ തിരകള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആര്‍ട്ടിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ കാര്യമല്ല. 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇത്തരം ഒരു പ്രതിഭാസം ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ പതിവുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രൂക്ഷമാകുന്നതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തിരകള്‍ രൂപപ്പെടുന്നതിന്‍റെ ഇടവേള കുറഞ്ഞുവരുന്നുവെന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വൈകാതെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ രൂപപ്പെടുന്ന സുനാമി തിരകളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തുമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തിരകളുണ്ടാകുന്ന ഇടവേള കുറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ തിരകളുടെ ഉയരത്തിലും വർധനവുണ്ടാകുമെന്നും 19 അടി വരെ ഉയരമുള്ള തിരകള്‍ ആര്‍ട്ടിക് തീരങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.



തിരമാലകളും തീരപ്രദേശങ്ങളും



സ്വാഭാവികയമായു തിരമാലകളുടെ ഉയരവും, ശക്തിയും എണ്ണവും വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സമാനമായ തോതില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങളും തീരപ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടാകും. കരയിടിഞ്ഞും, കടല്‍ കയറിയുമുള്ള കടലിന്‍റെ വിസ്തൃതി വർധനവാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ കരയിലുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരമേഖലയിലെ ജനവാസപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇതിനകം കടല്‍ കയറ്റത്തിന്‍റെ ഭീഷണിയിലാണ്.

കാനഡയും, അമേരിക്കയുടെ വടക്കന്‍ പ്രദേശവും, വടക്കന്‍ യൂറോപ്പും, റഷ്യയുടെ സൈബീരയന്‍ മേഖലയുമാണ് ഈ പ്രതിഭാസം മൂലം ഏറ്റവുമധികം നാശനഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരിക. കാനഡയിലെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകയായ മെര്‍സ് സാസ് ആണ് ആര്‍ട്ടിക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഭായാനകമായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ വലിയ തോതിലുള്ള കടല്‍ കയറ്റത്തിനും, മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഇടയാക്കുന്നു എന്നും അത് ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉടനീളം കാണാനാകുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. തീരമേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്നവരാകും ഇതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതം ഏറ്റവുമധികം ഏറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വരിക എന്നും മെര്‍സ് സാസ് പറയുന്നു.



താപനിലയിലെ വർധനവ്



സമീപ കാലത്തായി താപനിലയിലുള്ള റെക്കോര്‍ഡ് വർധനവാണ് ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. 100 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹീറ്റിന് മുകളില്‍ വരെ അതായത് ഏതാണ്ട് 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിന് താഴെ വരെ താപനില ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മേഖലകളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായ ചൂടാണ് ഇതോടെ ആര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുമുണ്ടാകുക. സ്വാഭാവികമായും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ മൂലം മഞ്ഞുരുക്കം വർധിക്കുകയും അതുവഴി പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ തകിടം മറിയുകയും ചെയ്യും.

മാര്‍സ് സാര്‍സ് പ്രാറ്റേയും, ഗവേഷക പങ്കാളിയായ സിയോന്‍ വാങും നടത്തിയ പഠനങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഇത്തരം തിരമാലകള്‍ വടക്കന്‍ ഭൂഭാഗങ്ങളില്‍ കാര്യമായ മണ്ണിടിച്ചിലിനും, ഭൂപാളികളുടെ ഉലച്ചിലിനും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില്‍ നിന്നായി അഞ്ച് ഇടത്ത് നിന്ന് ഭൗമ, അന്തരീക്ഷ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് ഈ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഇതിനായി 1973 മുതല്‍ 2005 വരെയും ചരിത്ര രേഖകളും, 2081 മുതല്‍ 2100 വരെയുള്ള ഭാവി സാധ്യതകളും സംഘം വിലയിരുത്തി.



ഇതിലൂടെയാണ് ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഗവേഷകര്‍ രൂപം നല്‍കിയത്. ഈ മള്‍ട്ടി മോഡല്‍ സ്റ്റിമൂലേഷനുകളിലെ സാധ്യതകളിലെല്ലാം തന്നെ ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്‍റെ വ്യാപനവും, അവിടെ രൂക്ഷമാകാന്‍ പോകുന്ന കടലാക്രമണവും വ്യക്തമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡിനും നോര്‍വേയ്ക്കും ഇടയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീന്‍‌ലന്‍ഡ് സമുദ്രമേഖലയിലെ കടലാക്രമണവും, തിരയുടെ ശക്തിയും ഉയരവും പ്രവചനങ്ങള്‍ക്കതീതമാകാനും ഇടയുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 2100 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രമേഖലയിലെ തീരങ്ങളില്‍ ശരാശരി 19.7 അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള തിരമാലകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പഠനത്തില്‍ പങ്കാളികളല്ലാത്ത മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുന്നുണ്ട്. ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രത്തിന്‍റെ തീരമേഖലയില്‍ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ പോന്നവയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് ഇവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



