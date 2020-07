ആകാശത്ത് ‘നിയോവൈസ്’ വിസ്മയം; ജൂലൈ 23ന് ഭൂമിയോടടുക്കും

2020 മാർച്ചിൽ കണ്ടെത്തിയ നിയോവൈസ് എന്നു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാൽനക്ഷത്രത്തെ ജൂലൈ മാസത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ബ്രിട്ടനിലെ ആകാശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വാനനിരീക്ഷകർ. ബ്രിട്ടനിൽ എവിടെനിന്നു നോക്കിയാലും നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് വാൽനക്ഷത്രത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ അറിയിക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ടിഷ് സമയം പുലർച്ചെ 2 .30 ന് വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തായാവും വാൽനക്ഷത്രം ദിനവും ദൃശ്യമാകുന്നത്. താരതമ്യേന പ്രകാശം കുറവായതിനാൽ ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിച്ചാൽ വാൽനക്ഷത്രത്തെ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും.ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് നിയോ വൈസ് സൂര്യന് ഏറ്റവുമടുത്തെത്തിയത്. ജൂലൈ 23നാണ് വാൽനക്ഷത്രം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുവരുന്നത്‌.



ഭൂമിയിൽനിന്നും 64 ദശലക്ഷം മൈലുകൾ അകലെയാവും ആ സമയത്ത് വാൽനക്ഷത്രമുണ്ടാവുക. വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തു വരുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയിൽനിന്നും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ അറിയിക്കുന്നു.



മാർച്ച് 27ന് കണ്ടെത്തിയ വാൽനക്ഷത്രത്തിന് ആദ്യം C/2020 F3 എന്നാണ് പേരു നൽകിയിരുന്നത്. നിയോ വൈസ് എന്ന ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ പിന്നീട് വാൽനക്ഷത്രത്തിനും നിയോ വൈസ് എന്ന പേര് നൽകുകയായിരുന്നു.

