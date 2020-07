ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിലെ അതിശക്തൻ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ അളവിലുണ്ടാകുന്നത് അതിവേഗ വർധനവ്

ആഗോളതാപനത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വീര്യമേറിയ സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ (SF6) അളവ് അതിവേഗത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർധിക്കുന്നതായി പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഏഷ്യയിൽ ദ്രുതഗതിയിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന വൈദ്യുതോത്പാദന വ്യവസായമാണ് ഈ വാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്രോതസ്സായി കരുതപ്പെടുന്നത്. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിലാണ് സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. 1997-ലെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും ഗൗരവമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ആറ് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളിൽ ആഗോള താപനശേഷിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള വാതകമാണിത്. യുകെയിലെ ബ്രിസ്റ്റൾ സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പീറ്റർ ജി സിമണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗവേഷണഫലങ്ങൾ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കെമിസ്ട്രി ആൻ്റ് ഫിസിക്സ് ജേർണലിൽ 2020 ജൂൺ 23-നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളിലെ അതിശയൻ അതിശക്തൻ



ഒരു ടൺ വീതം സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപിക്കുക. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ 23, 500 ഇരട്ടി ശേഷിയാണ് അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കുന്നതിൽ സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിനുള്ളത്. ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനത്തിൽ കുറവു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ പ്രസാരണ തോത് കുറച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രസ്തുത വാതകത്തിന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിയതായാണ് ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

പഠിച്ചത് നാൽപതു വർഷത്തെ ചരിത്രം



1978 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള നാൽപതു വർഷ കാലയളവിലെ സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ പ്രതിവർഷ ബഹിർഗമന അളവാണ് സിമണ്ട്സും കൂട്ടരും കണക്കാക്കിയത്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ഗ്യാസ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ (AGAGE) വായു നിരീക്ഷണ ഇടങ്ങൾ, വർഷങ്ങളായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വായു സാമ്പിളുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അളവുകളാണ് സംഘം ഉപയോഗിച്ചത് .ഇതേ പഠനസംഘം ഇതിനു മുൻപ് 2008 വർഷത്തിലെ വാതക നിർഗമനതോത് 7 .3 ഗിഗാഗ്രാം എന്ന വിധത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2018 വർഷത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇത് 9.04 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് 2008നും 2018നുമിടയിൽ, ഒരു ദശകം കൊണ്ട് സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡ് വാതകത്തിന്റെ ഉദ്വമനത്തിൽ 24 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കാം.

വർഷത്തിൽ 9,000 ടൺ എന്ന അളവിലാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ വാതകമെത്തുന്നത്. വൈദ്യുതോർജ ഉൽപാദന വ്യവസായത്തിന് ആഗോളതലത്തിലുണ്ടായ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യയിലുണ്ടായ വളർച്ചയാണ് സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടി കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലുണ്ടായ വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റം, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമാകാത്ത രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായതാണ് വാതകത്തിന്റെ അളവിലുള്ള ആധിക്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതോത്പാദന ഉപകരണങ്ങളായ സ്വിച്ച് ഗിയറുകൾ, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്നിവയിലാണ് ഇവയുടെ പ്രാധാന ഉപയോഗം വരുന്നത്.

മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ വാതകത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അനുബന്ധത്തിൽ വരുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അവയുടെ വൈദ്യുത, ലോഹ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ ഉദ്വമനത്തിൽ വൻതോതിൽ കുറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകരക്കാരായ വാതകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, ബഹിർഗമന നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, കാര്യക്ഷമമായ വ്യാവസായികോൽപാദന മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയാണ് വാതക വിസർജ്ജന നിരക്കിൽ കുറവു വരുത്താൻ സാധിച്ചത്.എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോടും സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ ഉപയോഗം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് അധിക ആവശ്യത്തിന്റെ മാതാവായി മാറുന്നത്.



ഒപ്പം പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ തുടരുന്ന വാതക ബഹിർഗമനവും പുതുതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന SF6 ഇൻസുലേറ്റഡ് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലുമുള്ള വാതക വിസർജ്ജനവും നിലനിൽക്കുന്നു. ക്യോട്ടോ ഉടമ്പടിയുടെ ഒന്നാം അനുബന്ധത്തിൽ വരാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന വൈദ്യുതോർജം, ലോഹങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായങ്ങൾ, അവയുടെ വികസനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമ്പോഴും സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡ് വാതകം നിർബാധം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈന പുറന്തള്ളുന്ന SF 6 അളവ് സൗത്ത് കൊറിയ, പശ്ചിമ യൂറോപ്പ് എന്നിവയുടെ പത്തിരട്ടിയോളമാണ്.



നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഹെക്സാഫ്ളൂറോ ക്ളോറൈഡ്



ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഉദ്വമനത്തെ ക്രമീകരിക്കാനായി 1998-ൽ രൂപം കൊണ്ട ക്യോട്ടോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിന്റെ ആഗോളതാപന ശക്തി ( Global Warming Potential-GWP) 23, 500 ആണെന്നോർക്കുക. ഒരു ടൺ SF 6 അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നത് 23,500 ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നു കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സൾഫർ ഹെക്സാ ക്ളോറൈഡ് വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിശ്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ തോത് കുറവാണെന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നിലവിലെ മനുഷ്യപ്രേരിത താപനത്തിന്റെ 0.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് SF 6 സംഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നിരുന്നാലും 3200 വർഷത്തോളം ദീർഘമേറിയ അന്തരീക്ഷ താമസസമയം കൈമുതലുള്ള വാതകമാണിത്. അതിനാൽ ഇന്നുവരെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയതും ,ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നതുമായ വാതക ശേഖരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതേ പോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.

ഭാവിയിലേക്ക്



ആഗോളതലത്തിൽ ഊർജ്ജാവശ്യം റോക്കറ്റ് വേഗത്തിലാണ് കുതിച്ചുയരുന്നത്. ഊർജോൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ മേഖല അതിവേഗം വളർന്നു വികസിക്കുകയുമാണ്. കാറ്റിനേയും സൂര്യനേയും ഊർജ സ്രോതസ്സാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകം കൊണ്ട് ആവേശഭരിതമായി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും, ഇനി അവയുടെ ശരാശരി ആയുസ്സായ 30-40 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടും വലിയ തോതിൽ SF 6 വാതകം നിർഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്യോട്ടോ ഉടമ്പടിയാൽ ബന്ധിതരായ രാജ്യങ്ങൾ വാതക ബഹിർഗമനത്തിൽ വരുത്തിയ കുറവിനെ മറികടക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഉടമ്പടി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ SF 6 വാതക ബഹിർഗമനം കുതിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനുബന്ധം- 1 രാജ്യങ്ങൾ വാതക ഉദ്വമനത്തിൽ വരുത്തുന്ന കുറവ്, അനുബന്ധം - 1ൽ പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടിയ ഉദ്വമനത്താൽ നിഷ്ഫലമാകുന്നവന്നാണ് പഠനം ഉപസംഹരിക്കുന്നത്.

മെച്ചപ്പെട്ട ,വാതക ബഹിർഗമനം കുറവുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡിനു പകരക്കാരായ വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വ്യാവസായികമായി അടുത്ത കാലത്താണ് ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയതെന്നും ഓർക്കുക. ആഗോളതലത്തിൽ വികസിത, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതോപകരണ, ഉൽപാദന ശേഷിയിലെ വർധനവും സൾഫർ ഹെക്സാഫ്ളൂറൈഡ് എന്ന അതിവീര്യ ഹരിതഗൃഹവാതകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അളവിന്റെ വർധനവും കൃത്യമായ പൊരുത്തമുള്ളതാണെന്ന വസ്തുത, ആഗോളതലത്തിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. വികസനവും കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്ന സമസ്യകളുടെ മറ്റൊരുദാഹരണമായി ഇതിനെ കാണാം.



English Summary: Emissions of the most powerful greenhouse gas are rising rapidly