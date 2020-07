ഏത് പാട്ടിന്‍റെ പ്രശസ്തിക്കും അതിന്‍റേതായ ആയുസ്സുണ്ട്. എന്നന്നേയ്ക്കുമായി മറന്നുപോകില്ലെങ്കിലും എത്ര ജനപ്രിയമായ പാട്ടായാലും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ട്രന്‍ഡിങ് പാട്ടിനായി അത് വഴി മാറി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതേസമയം ഇത്തരം ട്രന്‍ഡിങ്ങും, പഴയ പാട്ട് പുതിയ പാട്ടിന് വഴിമാറി കൊടുക്കലുമെല്ലാം മനുഷ്യര്‍ക്കിടയില്‍ മാത്രമല്ലെന്നു തെളിയിക്കുകയാണ് 20 വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട ഒരു പഠനം. കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലുമായി ഒരു വിഭാഗം കുരുവികളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പക്ഷികളിലും ഈ ട്രന്‍ഡനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

20 വര്‍ഷം നീണ്ട പഠനം



2000 മുതല്‍ 2019 വരെ ഒരു വിഭാഗം അമച്വര്‍ പക്ഷി നിരീക്ഷകര്‍ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് കാനഡയിലും, യുഎസിലും കാണപ്പെടുന്ന വെള്ള കഴുത്തുള്ള കുരുവികളിലെ പാട്ടിന്‍റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിച്ചത്. പല പക്ഷികളിലും അവയുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലും കാലാനുസ്രതമായി മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മാറ്റം വളരെ വേഗത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെടുന്നതും, രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതാദ്യമായാണ്.

എല്ലാ പക്ഷിവിഭാഗങ്ങളും തന്നെ അവയുടേതായ ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ പ്രശസ്തരമാണ്. ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വളരെ പതുക്കെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കരുതി പോരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക പക്ഷിവിഭാഗങ്ങളിലും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളെടുത്താണ്. എങ്കിലും ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഈ പക്ഷികളുടെ അടിസ്ഥാന ശബ്ദങ്ങളെ അടി മുടി മാറ്റുന്നതും ആയിരിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല്‍ ഈ ധാരണ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ള കഴുത്തുള്ള കുരുവികള്‍.



മൂന്ന് സ്വരാരോഹണങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് സ്വരാരോഹണങ്ങളിലേക്ക്



സംഗീതത്തില്‍ മ്യൂസിക്കല്‍ പിച്ചുകള്‍ അഥവാ സ്വരാരോഹണങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് ഏറെ വലുതാണ്. ഒരു പാട്ടിന്‍റെ താളത്തെ തന്നെ സ്വരാരോഹണങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം ബാധിക്കും. ഇത്തരം ഒരു മാറ്റമാണ് അമേരിക്കയിലെ ഈ കുരുവികളിലെ പാട്ടുകളിലും സംഭവിച്ചത്. 2000 ത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തില്‍ ഈ കുരുവികളുടെ ശബ്ദത്തെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മൂന്ന് സ്വരാരോഹണങ്ങളോടെ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപൂര്‍വമായി ചില പക്ഷികള്‍ രണ്ട് സ്വരാരോഹണങ്ങളില്‍ പാടുന്നതും നിരീക്ഷിച്ചു.

കെന്‍ ഒട്ടര്‍ എന്ന ഗവേഷകനാണ് ഈ മാറ്റം കണ്ടെത്തയത്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകനായ ഒട്ടര്‍ ഈ മാറ്റം തിരിച്ചറിയാന്‍ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. 1960 മുതല്‍ കെന്‍ ഒട്ടര്‍ ഈ കുരുവികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അന്ന് മുതല്‍ ഈ കുരുവികളുടെ സംഗീതം മൂന്ന് പിച്ചുകളിലാണ് ഒട്ടര്‍ കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ 1990 കളുടെ അവസാനത്തോടെ ഒട്ടറിന് ജോലി ആവശ്യത്തിനായി പടിഞ്ഞാറന്‍ കാനഡയിലേക്ക് കുറച്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒട്ടര്‍ ആദ്യമായി ഈ കുരുവികള്‍ ഇരട്ട പിച്ചില്‍ പാടുന്നത് കാണുന്നതും, അതില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും.



നിരീക്ഷണം പഠനത്തിലേക്ക്



കേവലം നിരീക്ഷണം മാത്രമായി തുടങ്ങിയ കുരുവികളുടെ പാട്ടിനോടുള്ള അടുപ്പം ഒട്ടര്‍ വൈകാതെ ഒരു പഠനമാക്കി മാറ്റി. മറ്റ് ചില അമച്വര്‍ പക്ഷി ഗവേഷകരുടെ സഹായം കൂടി ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം കാനഡയിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള കുരുവികളെ ഇവര്‍ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചു. വൈകാതെയാണ് കൗതുകകരവും അതേസമയം അദ്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുത ഇവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയും തോറും മൂന്ന് പിച്ചുള്ള പാട്ടില്‍ നിന്ന് ഇരട്ട പിച്ചിലേക്ക് ഓരോ മേഖലയിലെ കുരുവികളായി മാറുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഇത്.

2004 ല്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ടയില്‍ കിളികളുടെ ആലാപനത്തിലുള്ള ഈ മാറ്റം 2014 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും ഒന്‍റാറിയോയില്‍ വരെ രേഖപ്പെടുത്തി. 2019 ആയപ്പഴേയ്ക്കും അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ കുരുവികളിലെ പാട്ട് വ്യാപിച്ചു. അതായത് 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ കാനഡയിലെ വെള്ള കഴുത്തുള്ള കുരുവികള്‍ പൂര്‍ണമായും പുതിയ ആലാപന ശൈലിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള കുരുവികളിലും ഈ ആലാപന രീതി ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കൂടി പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കുരുവി വിഭാഗങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും പുതിയ ആലാപന ശൈലിയിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



കറന്‍റ് ബയോളജി എന്ന ശാസ്ത്രമാസികയിലാണ് ഈ പഠനത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബയോളജി പ്രഫസര്‍ കൂടിയായ കെന്‍ ഒട്ടര്‍ തന്നെയാണ് ഈ ഗവേഷണണ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ലേഖകനും. ഏതാണ്ട് ഇരുപതില്‍ അധികം അമച്വര്‍ പക്ഷി ഗവേഷകരുടെ സഹായം ഈ പഠനത്തിനായി കെന്‍ ഒട്ടറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷികളുടെ ആശയ വിനിമയ സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തില്‍ നിര്‍ണായക ചുവടുവയ്പായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.



English Summary: "Viral" Bird Song Takes Over Canada And White-Throated Sparrows Can't Get Enough