സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥാനത്തു നിന്നുമാറി ഏതാണ്ട് 4000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായി സാന്‍ഡിയാഗോ തീരത്തെത്തിയ ബെലൂഗ തിമിംഗലമാണ് ഇപ്പോള്‍ യുഎസിലെ സമുദ്രജീവി ഗവേഷകരെ ആകര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലിഫോര്‍ണിയയിലെ നഗരമായ സാന്‍ഡിയാഗോയുടെ തീരമേഖലയില്‍ നീന്തുന്ന ഈ ബലൂഗ തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഡ്രോണ്‍ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് മാറി ഒരു ബലൂഗ തിമിംഗലത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

എങ്ങനെയാണ് ഈ തിമിംഗലം ഇവിടേക്കെത്തിപ്പെട്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷകര്‍ക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ ഏതാനും നിഗമനങ്ങള്‍ ഇവര്‍ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമായതോടെ ദിശ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇരയെ തേടിയുള്ള യാത്രയില്‍ ഹരം പിടിച്ച് തുടര്‍ന്നു സഞ്ചരിച്ചോ ആകാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ തിമിംഗലം ഇവിടേക്കെത്തിയതെന്നാണു കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.



അപ്രതീക്ഷിത അതിഥികള്‍



അലാസ്ക പോലുള്ള ശൈത്യമേഖലകളുടെ വടക്കായി ധ്രുവപ്രദേശത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള സമുദ്രമേഖലകളിലാണ് ബലൂഗകളെ പൊതുവായി കാണുന്നത്. അതേസമയം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങള്‍ ബലൂഗ തിമിംഗലങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. 2018ല്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ ലണ്ടന്‍ നഗരത്തില്‍ തേംസ് നദിയില്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരെണ്ണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ബെന്നി എന്ന ഓമനപേരിട്ടു വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ഈ തിമിംഗലം കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. ബെന്നി തിമിംഗലം ആര്‍ട്ടിക്കിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു പോയിരിക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം.

സമൂഹ ജീവികളായ ബലൂഗകളെ എപ്പോഴും കൂട്ടത്തോടെ മാത്രമാണ് കാണാനാകുക. ആര്‍ട്ടിക് സമുദ്രവും ചേര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന മറ്റ് വടക്കന്‍ സമുദ്ര മേഖലയുമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍. ഉഷ്ണമേഖല സമുദ്രങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് പറ്റിയ ജീവിത സാഹചര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തിമിംഗലം ഉള്ളതില്‍ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബലൂഗ കൂട്ടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടാറുള്ള അലാസ്കയില്‍ നിന്ന് നാലായിരം കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ കലിഫോര്‍ണിയയിലെത്തിയത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും. ജൂണ്‍ 26 നാണ് ഈ തിമിംഗലത്തെ ആദ്യമായി കലിഫോര്‍ണിയ തീരത്തു കണ്ടെത്തിയത്.



പ്രേതനിറമുള്ള തിമിംഗലം



തിളക്കമുള്ള വെളുത്ത നിറത്തോട് കൂടിയ ഈ തിമിംഗലങ്ങള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ തന്നെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നവയാണ്. ഏതാണ്ട് 15 അടി നീളമാണ് കലിഫോര്‍ണിയയിലെത്തിയ ഈ ബലൂഗ തിമിംഗലത്തിനുള്ളത്. തിമിംഗലങ്ങളെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബോട്ടിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനും, ഫൊട്ടോഗ്രാഫറുമായ ഡൊമനിക് ബെയ്ഗേനിയാണ് കലിഫോര്‍ണിയ തീരത്തെത്തിയ ഈ അപൂര്‍വ സഞ്ചാരിയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെ താന്‍ കണ്ടെത്തിയത് ആരും വിശ്വസിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഡൊമനിക്കിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്‍റെ കൈവശമുള്ള ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് തിമിംഗലത്തെ പിന്തുടര്‍ന്ന് അല്‍പനേരം ദൃശ്യം പകര്‍ത്തിയതും.

തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ കണ്ട അത്യന്തം അദ്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അതെന്ന് ഡൊമനിക് പറയുന്നു. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഈ തിമിംഗലം മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇളം നീല നിറമുള്ള വെള്ളത്തില്‍ തൂവെള്ള തിമിംഗലം നീന്തുന്നത് മറ്റേതോ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയായി പോലും തോന്നി എന്ന് ഡൊമനിക് വിവരിക്കുന്നു.



യാത്രയ്ക്ക് കാരണമായത് മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ ?



വർധിക്കുന്ന കടല്‍ഗതാഗതവും, അത് മൂലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണവുമെല്ലാം നമുക്ക് അദ്ഭുതമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ഒറ്റയാന്‍ യാത്രയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ബലൂഗകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള തിമിംഗലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശബ്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദിശ നിര്‍ണയിക്കുന്നതും യാത്ര ചെയ്യുന്നതും. കടലിലെ വർധിക്കുന്ന ചരക്കു നീക്കം ഇവയ്ക്ക് വിഘാതമാകുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ വച്ച് ഒരു ബലൂഗ തിമിംഗലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതും മനുഷ്യരുടെ സമുദ്രത്തിലെ അമിത ഇടപെടലാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അകലെ നിന്ന് ഉഷ്ണദേശത്ത് എത്തപ്പെട്ട അതിഥി സുരക്ഷിതനാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ തിമിംഗലത്തിനില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

