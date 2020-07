വിഷം വമിപ്പിച്ച് റഷ്യയിലെ ഓറഞ്ച് അരുവി; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഖനിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

റഷ്യയിലെ യുറാല്‍ മലനിരകളിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഖനികളിലൊന്നില്‍ നിന്ന് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ജലം ഒഴുകുന്നു. കാഴ്ചയില്‍ കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഓറഞ്ച് അരുവി കണ്ടെത്തി അത് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ലോകത്തെ അറിയിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന്‍റെ കുറിപ്പുകളിലെ വിവരങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഖനി നിറഞ്ഞതു മൂലമുണ്ടായ ഈ അരുവികള്‍ അസിഡിക് അംശമുള്ളവയാണെന്നും ഒഴുകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അവ വിഷം വിതയ്ക്കുകയാണെന്നും ഈ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തടാകമായി മാറിയ ഖനി



സാംകഡ് ലൈഫ് എന്ന ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം വ്ലോഗറാണ് ഈ ഖനിയുടേയും അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന അരുവികളുടെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് പകര്‍ത്തിയതും ഈ വിഷയം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവന്നതും. പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഭാഗം ചെത്തിയെടുത്ത പോലെയാണ് ഈ ഖനിയും അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ആസിഡ് അരുവികളും കാണപ്പെടുന്നത്. ഖനി വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒരു സാധാരണ തടാകം പോലെയാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഖനിയിലെ വെള്ളം മണ്ണിനോടു ചേര്‍ന്നൊഴുകുമ്പോഴേക്കും അസിഡിക് അംശം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും നിറവും, മണ്ണിന്‍റെ ഗുണവും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ല്യോവിഖ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയ ഈ ഖനിയുള്ളത്. കോപ്പര്‍ സള്‍ഫൈഡ് കുഴിച്ചെടുക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഖനി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇസ്റ്റഗ്രാമില്‍ വന്ന ചിത്രങ്ങളും, കുറിപ്പും ചര്‍ച്ചയായതോടെ ഈ ഖനിയെക്കുറിച്ചും അരുവിയെ കുറിച്ചും അധികൃതര്‍ അന്വേഷണമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ല്യോവിഖ ഉള്‍പ്പെടുന്ന നിഷ്നി ടാഗില്‍ ജില്ലാ മേധാവിയാണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖനിയില്‍ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്‍റെ നിറം മാറ്റവും, അവ ചുറ്റുപാടും പരിസ്ഥിതയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും അടങ്ങുന്ന ഒരു സീരിസിലൂടെയാണ് സെർജി സാംകഡ്നി സംഭവം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ഖനി മൂടുന്നത് പരിഹാരമാകുമോ?



വിഷയം പുറത്തു വന്നതോടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനായ ആന്‍ഡ്രേ വോലെഗോവ്, മഴ ശക്തമായതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനുകാരണമായതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതുവരെ ഈ ഖനിക്കുള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങളും വിഷാംശവും ഇതിനുള്ളില്‍ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ തടാകം പോലെ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഖനിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് ഇവ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടു പോയതെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു.

ഈ ഖനിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അരുവികളില്‍ എന്തെല്ലാം പദാർഥങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാകും അധികൃതര്‍ ആദ്യം പരിശോധിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ഇവ പരിസ്ഥിതിക്കും ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും എത്രമാത്രം ഹാനികരമാണെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ പച്ചപ്പിനെ തന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായും ഈ അരുവികള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇത് അരുവികള്‍ ഒഴുകിയതു മൂലമുള്ള മണ്ണിടിച്ചില്‍ മൂലം ഇല്ലാതായതാണോ, അല്ലെങ്കില്‍ ഇവയിലെ അസിഡിക് അംശം മൂലം നശിച്ചതാണോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



അതേസമയം പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഖനി മൂടുന്നതിനായി മുന്‍പ് തന്നെ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ റഷ്യന്‍ ഗവര്‍മെന്‍റ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ഖനിയില്‍ ഇനിയും മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അത് തല്‍സ്ഥിതിയില്‍ തുടരട്ടെ എന്ന് ഗവര്‍മെന്‍റ് തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം ഈ ഖനി ഇപ്പോള്‍ പ്രാദേശിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ ഇത് മൂടാന്‍ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.



