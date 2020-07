കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം ഇരുട്ടടിയായി പ്രളയവും; രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ

കോവിഡ്19 ന്റെ വ്യാപനത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു എന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇരുട്ടടിയായി രാജ്യത്തിന്റെ പലസംസ്ഥാനങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയും നേരിടുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസമിലെ 2254 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷിതമായ ഇടം തേടി സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ പരക്കം പായുന്ന കാഴ്ചയാണ് അസമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തൊണ്ണൂറോളം പേർക്കാണ് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പുറമേ നിരവധി മൃഗങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചത്തൊടുങ്ങി. 9 റൈനോകൾ അടക്കം 108 മൃഗങ്ങൾ ചത്തതായാണ് കണക്ക്. 1,09,600.53 ഹെക്ടർ കൃഷിയിടവും കനത്ത മഴയിൽ നശിച്ചു. അസമിൽ ആകെയുള്ള 33 ജില്ലകളിൽ 26 എണ്ണവും സാരമായി പ്രളയം ബാധിച്ച മേഖലകളാണ്.



മൂന്നുലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളാണ് ബിഹാറിൽ പ്രളയം മൂലം വലയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നദികളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. അപകടനിലയ്ക്കും മുകളിലാണ് പല നദികളേയും ജലനിരപ്പ്. തലസ്ഥാനമായ പട്ന അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന നിരത്തുകളിലെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടുകളും രൂപപ്പെട്ടു. ബിഹാറിലെ എട്ടു ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങളാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്.



പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറും പ്രളയം ബാധിച്ച മേഖലയാണ്. അമൃത്‌സറിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലും ചുറ്റുമുള്ള വഴികളിലുമെല്ലാം വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി.

പ്രളയത്തെതുടർന്ന് വീടുകൾ തകർന്നു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ അണ്ണാ നഗറിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം വീടുകളാണ് പ്രളയത്തിൽ തകർന്നത്. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം തുടരുന്നതിനിടയിൽ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഹൈദെരാബാദിൽ ഒസ്മാനിയ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളും ജീവനക്കാരുമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിച്ചത്. വാർഡുകൾ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് രോഗികളും ജീവനക്കാരും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. കൊറോണാ ഭീതിയ്ക്കിടെ . വെള്ളം ഇരച്ചു കയറിയതോടെ ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ സ്ഥിതിയിലാണ് ആശുപത്രി.



ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയും പ്രളയബാധിത മേഖലയാണ്. കനത്ത മഴയിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണതിനെ തുടർന്ന് 14 പേരാണ് മുംബൈയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരവധി പേർക്ക് സാരമായ പരിക്കു പറ്റുകയും ചെയ്തു. മുംബൈയിലെ കിങ്സ് സർക്കിളിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു.



