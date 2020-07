അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭൂമിയില്‍ ഗർത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ പലപ്പോഴായി വായിക്കാറുണ്ട്. ഭൂനിരപ്പിലുള്ള എന്തിനെയും , അത് കെട്ടിടമായാലും, റോഡായാലും, കിണറായാലും അതിനെ വിഴുങ്ങിയാകും ഈ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുക. സിങ്ക് ഹോള്‍ എന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്ന ഇത്തരം നിഗൂഢ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടാന്‍ അനവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ കരയില്‍ മാത്രമല്ല സമുദ്രങ്ങളിലും രൂപപ്പെടാറുണ്ട്.

നിഗൂഢമായ ഇത്തരം നീല ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഗവേഷകര്‍ക്ക് കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തിനും അപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രത്തിനടിയില്‍ ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരം സമുദ്ര ഗര്‍ത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വഴി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലോറിഡയ്ക്കു സമീപം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗര്‍ത്തം. ഫ്ലോറിഡ തീരത്തിനു സമീപം അറ്റ്ലാന്‍റിക്കിലായി രൂപപ്പെട്ട ഈ ഗര്‍ത്തം 2018 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആഴക്കടലില്‍ ഡൈവിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഒരു സംഘമാണ് ഈ ഗര്‍ത്തം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്.



ഈ ഗര്‍ത്തത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിശദമായ പഠനത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ . ബ്ലൂ ഹോള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഇത്തരം സമുദ്ര ഗര്‍ത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാന്‍ ഈ പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2023 വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന 3 വര്‍ഷത്തെ പഠനത്തിനാണ് ഇവര്‍ തയാറെടുക്കുന്നത്.



ഗ്രീന്‍ ബനാനാ



ഫ്ലോറിഡ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൗമകരപാളിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന് ഗ്രീന്‍ ബനാന എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ നല്‍കിയിരിയ്ക്കുന്ന പേര്. ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഗ്രീന്‍ ബനാനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് മോട്ട് മറൈന്‍ ലബോറട്ടറി, ഫ്ലോറിഡ അറ്റ്ലാന്‍റിക് സര്‍വകലാശാല ജോര്‍ജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, യു.എസ് ജിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ ഓഷ്യാനിക് ആന്‍റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഏജന്‍സിയാണ് ഈ പഠനത്തിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നത്.

കടലിനടിയിലെ ജൈവസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും അവ ഇത്തരം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഗര്‍ത്തങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതുമാണ് പ്രധാനമായും ഗവേഷക സംഘം പരിശോധിക്കുക. സമുദ്ര ഉപരിതല നിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 47 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് ഈ ഗര്‍ത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഗര്‍ത്തത്തിന് സമുദ്രത്തിന്‍റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 130 മീറ്റര്‍ ആഴം വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ സമുദ്ര അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഡൈവിങ്ങിലൂടെയെത്തുന്ന ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തിനായുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ഗര്‍ത്തത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.



ഗര്‍ത്തത്തിനുള്ളിലേയും സമീപത്തെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പഠനം നടത്തുക. ഒപ്പം ഗര്‍ത്തത്തിനുള്ളിലെ ജലത്തിന്‍റെ ന്യൂട്രിയന്‍റ് ലവല്‍ അഥവാ പോഷകാംശം മനസ്സിലാക്കുകയെന്നതും പഠനത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പഠനത്തിനു ശേഷം അടുത്ത വര്‍ഷവും സമാനമായ ഒരു പഠനത്തിനും ഗവേഷകര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഈ ഗര്‍ത്തവും ഗള്‍ഫ് ഓഫ് മെക്സികോ വരെ നീളുന്ന ഈ മേഖലയിലെ ഭൂഗർഭ ജലപാതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ പഠനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.



ആംബര്‍ ജാക്ക് ഗര്‍ത്തം



ഗ്രീന്‍ ബനാന മാത്രമല്ല ഫ്ലോറിഡ മേഖലയിലുള്ള മറ്റൊരു ഗര്‍ത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും ഗവേഷകര്‍ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആംബര്‍ജാക്ക് ഹോള്‍ എന്ന പേരുള്ള ഈ ഗര്‍ത്തം ഗ്രീന്‍ ബനാനയേക്കാള്‍ വലുപ്പത്തില്‍ ചെറുതാണ്. സമുദ്ര ഉപരിതലത്തില്‍ നിന്ന് 34 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് ആംബര്‍ജാക്ക് ഹോള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 72 മീറ്ററാണ് ഈ ഗര്‍ത്തത്തിന്‍റെ ആഴം. പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുന്നവയാണെങ്കിലു വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിടുന്നതോടെ ഇത്തരം ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ വലിയ ജൈവ സമ്പത്തുള്ള ആവാസ മേഖലയായി മാറുന്നു എന്നതാണ് കൗതുകകരമായ കാര്യം. പവിഴപ്പുറ്റുകളും, കടലാമകളും മുതല്‍ സ്രാവുകള്‍ വരെയുള്ള ജീവികള്‍ ഇത്തരം ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ പിന്നീട് താവളമാക്കി മാറ്റാറുണ്ട്.

