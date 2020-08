പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ശരീരത്തോട് സാമ്യം, 350 ഓളം പൂക്കള്‍; വിസ്മയമായി അപൂർവ ഓർക്കിഡ്!

ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വലിയ സസ്യശേഖരമുള്ള പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ ഓർക്കിഡ് പ്രേമികൾക്ക് കാഴ്ചയുടെ വസന്തം സമ്മാനിച്ചു ടൈഗർ ഓർക്കിഡിന്റെ പൂക്കാലം. രണ്ടു ചെടികളിൽ നാല് പൂങ്കുലകളിലായി 350 ഓളം പൂക്കളാണ് ഈ വർഷം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. ഈ മാസം അവസാനം വരെ പൂക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുമെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കുള്ളതിനാൽ ആസ്വാദനം നേരിട്ട് സാധ്യമാകില്ല.

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഓർക്കിഡ് പൂക്കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനവധി പേർ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. സസ്യ ലോകത്ത് നിന്ന് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടൈഗർ ഓർക്കിഡ്. ചെടി, പൂങ്കുല, പൂവ് എന്നിവയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ സസ്യം. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്‌ ഏഷ്യയിലെ മലേഷ്യ, ഇൻഡോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ്, ന്യൂഗിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ വൻ മരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഈ സസ്യത്തിന്റെ വലുപ്പമാണ് ഗിന്നസ് സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്തത്.



പൂക്കൾക്ക് പുള്ളിപുലിയുടെ ശരീരത്തോട് സാമ്യമുളളതുകൊണ്ടാണ് ടൈഗർ ഓർക്കിഡ് എന്ന പേരു വന്നത്. 3 മീറ്ററോളം വരുന്ന ഇവയുടെ പൂങ്കുലകളിൽ 60 മുതൽ 100വരെ പൂക്കളുണ്ടാകും. ഇവയുടെ വിത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഗാർഡനിൽ വിജയം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് സസ്യങ്ങളുടെ തുടർ പഠനം നടക്കുകയാണെന്ന് ഡയറക്ടർ ഡോ. പ്രകാശ്കുമാറും ഡോ. എം.സലീമും പറഞ്ഞു.



