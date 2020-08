ചൊറിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തുചെയ്യും? ചൊറിച്ചിൽ അകറ്റാൻ ആനകളുടെ സൂത്രവിദ്യ

ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ചൊറിയുന്നത് പൊതുവേ നാൽക്കാലികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ആനകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. വലുപ്പമുള്ള തുമ്പിക്കൈയും കാലുകളും ഒക്കെക്കൊണ്ട് ചൊറിച്ചിൽ അടക്കാൻ അവ നന്നേ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബെംഗളൂരു മൃഗശാലയിലെ ആനകൾ അവയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചൊറിയാൻ സ്വന്തമായി ഒരു മാർഗം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചൊറിച്ചിലുള്ള ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി എത്താവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കമ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയെടുത്താണ് അവ രക്ഷ നേടുന്നത്.

പുറം ചൊറിയാൻ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും നീളമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗവും തുമ്പിക്കൈ എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം ചൊറിയാൻ അവ പ്രത്യേക ആകൃതിയിൽ കമ്പുകൾ കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മൃഗശാലയിലുള്ള സുന്ദർ, മേനക എന്നീ ആനകളാണ് ഈ വിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് കമ്പ് മുറുകെ പിടിച്ച് ചെവിയും വായയും ചൊറിയുന്ന ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ സുന്ദറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും, കഴുത്തും വയറിൻറെ അടിഭാഗവും ചൊറിയുന്ന മുപ്പതുകാരി മേനകയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സാധാരണ മരച്ചില്ലകളിലും മറ്റും ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഉരച്ച് ആനകൾ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് അവ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് മൃഗശാല അധികൃതർ പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ പല്ലിട വൃത്തിയാക്കാനായി ടൂത്ത് പിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ സുന്ദർ കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായുടെ ഉൾഭാഗവും പല്ലുകളും ചൊറിയുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതിലും ഒരുപടി മുകളിലാണ് ആനകൾ എന്ന് മൃഗശാലയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ വനശ്രീ വിപിൻ സിംഗ് പറയുന്നു. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചിമ്പാൻസികളെയും ഒറാങ് ഉട്ടാനുകളെയും പോലെ തന്നെ കഴിവുള്ളവയാണ് ആനകളും. ആനകൾക്കു പുറമേ കാക്കകൾ അടക്കമുള്ള പക്ഷികൾക്കും നീരാളി, കുരങ്ങ്, ഡോൾഫിൻ എന്നിവയ്ക്കും ഇത്തരം പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു.



ബാംഗ്ലൂർ മൃഗശാലയോട് ചേർന്നുള്ള വനത്തിലാണ് ആനകൾ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിക്കുന്നത്. ആഹാരം നൽകുന്നതിനും കുളിപ്പിക്കുന്നതിനുമൊക്കെയായി മാത്രമാണ് അവയെ മൃഗശാലയിലേക്ക് എത്തിക്കാറ്. അതിനുശേഷം വനത്തിലേക്ക് വിടുന്ന അവയെ മൃഗശാലയിലെ പാപ്പാന്മാർ തന്നെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് കണ്ടെത്തും. ഒരു കാലിൽ ചങ്ങല ബന്ധിച്ച നിലയിൽ അവയെ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് വിടും. പിന്നീട് ഈ ചങ്ങലയുടെ പാടുകൾ പിന്തുടർന്നാണ് പാപ്പാന്മാർക്ക് അവരുടെ സമീപത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്.



