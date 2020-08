പ്രളയം വന്ന് സര്‍വതും നശിച്ചാലും ഭൂമിയില്‍ തന്നെയോ, സാധ്യമെങ്കില്‍ അന്യഗ്രഹത്തിലോ മനുഷ്യന് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന വന്യമായ ലക്ഷ്യത്തില്‍ പിറന്ന ആശയമാണ് ലോകവസാന നിലവറ. ഏതാനും ഗവേഷകരുടെ വിദൂര സങ്കല്‍പ്പത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് യാഥാർഥ്യമായി മാറി. ലോകത്തെ ഒട്ടനവധി അപൂര്‍വ വിത്തുകളുള്‍പ്പടെയുള്ളവയുടെ ശേഖരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ലോകാവസാന നിലവറ ഭാവിയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു മുകളില്‍ പോലും കരിനിഴല്‍ വീഴ്ത്തുകയാണ് ആഗോള താപനമെന്ന ഭീഷണി. ലോകാവസാന നിലവറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ധ്രുവമേഖലയിലെ സ്വാല്‍ബാര്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ത്ത താപനിലയിലാണുള്ളത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ സ്വാല്‍ബാര്‍ഡ്



നോര്‍വെയുടെ രാജ്യാതിര്‍ത്തിയില്‍ വടക്കേ അറ്റത്തായാണ് ലോകാവസാന നിലവറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താപനില ജൂലൈ 28 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥാ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 27 നും 28 നും സ്വാല്‍ബാര്‍ഡ് മേഖലയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത് യഥാക്രമം 21.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും, 21.3 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസുമാണ്. ഇതിന് ശേഷം 28 ന് തന്നെ വൈകിട്ടോടെ മേഖലയില്‍ 21.7 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് എന്ന അളവിലേക്ക് താപനിലയെത്തി. മേഖലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താപനിലയാണിതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ധ്രുവപ്രദേശത്തെ ആഗോളതാപന നിരക്ക് ഇരട്ടിയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് സ്വാല്‍ബാര്‍ഡിലെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയ്ക്ക് പിന്നിലുമുള്ള കാരണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. വടക്കേ ധ്രുവത്തില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മാത്രമാണ് സ്വാല്‍ബാര്‍ഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വടക്കന്‍ നോര്‍വെയിലെ മനുഷ്യവാസമുള്ള ഏക പ്രദേശവും ഇതാണ്. ജൂലൈ പൊതുവെ ചൂടുകൂടിയ മാസമായാണ് ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ തിങ്കളാഴ്ച വരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്നും കരുതുന്ന ചൂടു കാറ്റാണ് താപനില സാധാരണയില്‍ നിന്നും ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കിയത്.



അതേസമയം ചൂടുകാറ്റെന്നത് ഒരു പ്രാദേശിക പ്രതിഭാസം മാത്രമാണെന്നും, ഈ പ്രാദേശിക പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആഗോളത താപനത്തിന്‍റെ സ്വാധീനം തന്നെയാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ നിസ്സംശയം പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ താപനില എത്രത്തോളം വർധിച്ചതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് മുന്‍പ് ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ഈ മേഖലയിലെ ശരാശരി 5 മുതല്‍ 8 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ മാത്രമായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്.



ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി മുതല്‍ തന്നെ ധ്രുവമേഖലയിലെ ശരാശരി താപനില സാധാരണയിലും 5 ഡിഗ്രിയെങ്കിലും ഉയര്‍ന്നു നിന്നിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ധ്രുവപ്രദേശത്തിന് തൊട്ടടുത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റഷ്യയിലെ സൈബീരിയ മേഖലയില്‍ ജൂലൈയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ട 38 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് മേഖലയിലെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.



ലോകാവസാന നിലവറയുടെ സുരക്ഷിതത്വം



വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ മഞ്ഞു നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മേഖല എന്ന നിലയിലാണ് നോര്‍വെയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തായി ഈ ലോകാവസന നിലവറ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിലൂടെ ആഗോളതാപനം മൂലമുള്ള ചൂടിന്‍റെ വർധനവ് നിലവറയേയും നിലവറയിലെ വിത്തുകളെയും ബാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ ഈ കണക്കു കൂട്ടലുകള്‍ തകിടം മറിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍. മഞ്ഞുരുകിയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം മുതല്‍ താപനില വർധനവ് മൂലം നിലവറയിലെ ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്നതു വരെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നത്.

നിലവറ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങുമോ?



ചുറ്റുപാടുമുള്ള താപനില ഉയര്‍ന്നാലും ഓക്സിജന്‍റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലും കൃത്രിമമായ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. പക്ഷേ യഥാര്‍ഥ ഭീഷണി വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. താപനില ഉയരുന്നതോടെ പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റിലെ മഞ്ഞുരുകിയും മഴ വർധിക്കുന്നതു മൂലവും പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ നിലവറയും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങും. ഇതോടെ സുരക്ഷിതമെന്നു കരുതിയ നിലവറയിലെ വിത്തുകളും നശിക്കും.നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ക്കും തീരുമാനത്തിലെത്താനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

English Summary: Svalbard, Home of The 'Doomsday' Vault, Just Recorded Its Highest Ever Temperature