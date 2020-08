തടാകത്തിന്റെ ഒരു വശം പർപ്പിൾ നിറത്തിലും മറുവശം പച്ച നിറത്തിലും; ഉത്തരം തേടി ഗവേഷകർ, ആശങ്ക

നിറങ്ങളില്‍ പര്‍പ്പിളിന് ആരാധകരേറെയാണ്. പര്‍പ്പിള്‍ പൂക്കളും, ഇലകളും, പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തിലുള്ള ജീവികളെ പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാഗ്വേയില്‍ പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തിലേക്ക് മാറിയ ഒരു തടാകമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. കാഴ്ചയില്‍ പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്താല്‍ നിറഞ്ഞ ഈ തടാകം സുന്ദരമാണെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഒരു ഭാഗം പൂര്‍ണമായും പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തിലേക്കുമാറിയ ഈ തടാകം കാര്യമായി മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് നിറംമാറ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പരഗ്വെയിലെ സെറോ ലെഗൂണ്‍ ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പര്‍പ്പിള്‍ നിറത്തില്‍ തുടരുന്നത്. നിറത്തില്‍ മാത്രമല്ല തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗന്ധത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ചത്തുചീഞ്ഞതു പോലുള്ള ദുർഗന്ധമാണ് പലപ്പോഴും തടാകത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്കു വരുന്നത്. കടലിനോടു ചേര്‍ന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലഗൂണ്‍ തടാകമാണ് സെറോ ലെഗൂണ്‍. ഈ ലഗൂണിന്‍റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഈ പര്‍പ്പിള്‍ നിറം കാണപ്പെടുന്നത്. തടാകം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിലെ കാരണം അന്വേഷിച്ചിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം.

ലിംപിയോ നഗരത്തിനു സമീപത്തായാണ് ഈ തടാകം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പരഗ്വെയുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ നിന്ന് 23 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തായാണ് ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഈ തടാകത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതായി പരിസരവാസികള്‍ പറയുന്നു. നിറത്തിലും മണത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായത് മാത്രമല്ല തടാകത്തില്‍ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം. തടാകത്തില്‍ നിറം മാറി കാണപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ മത്സ്യങ്ങളും ചത്തു പൊങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവജാലങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന പക്ഷികളും വ്യാപകമായി ചത്തുവീണതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മലിനീകരണ ഫലങ്ങള്‍ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ അതീവ ഗുരുതരമായതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. മത്സ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത് പൊങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. ആയിരക്കണക്കിന് മത്സ്യങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തു തീരത്തടിഞ്ഞത്. ഇത് വലിയ തോതില്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞത്തോടെ ചത്തതും അല്ലാത്തതുമായ മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ച കടല്‍ക്കാക്കകളും, കൊക്കുകളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പക്ഷികള്‍ നഗരത്തിന്‍റെ പല ഭാഗത്തായി ചത്തു വീണതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

തടാകം എപ്പോഴും പര്‍പ്പിള്‍‍ നിറത്തില്‍ മാത്രമല്ല കാണപ്പെട്ടതെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിലേക്കും തടാകം മാറിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈച്ചകളുടെ ശല്യം തടാകത്തിന്‍റെ ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ക്ക് അസഹനീയമായിരുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് വരെയുള്ള നിഗമനങ്ങളില്‍ നിന്നും, പ്രദേശവാസുകളുടെ വാക്കുകളില്‍ നിന്നും മലിനീകരണത്തിന് പിന്നില്‍ തടാകക്കരയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാള്‍ട്രേഡിങ് എസ്.എ ടാനറി എന്ന വ്യവസായശാലയാണ്. അതേസമയം ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകള്‍ ഇതുവരെ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

ക്രോമിയത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യമാകാം ഈ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പരഗ്വെ നാഷണല്‍ ലബോറട്ടറിയിലെ ഗവേഷകനായ ഫ്രാന്‍സിസ്കോ ഫെരേരിയ പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ തോല്‍ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ക്രോമിയം. പരഗ്വെയിലെ ദേശീയ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിലെ ഇന്‍സ്പെക്ടറായ റോസാ മോറലും സമാനമായ നിരീക്ഷണമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്‍ക്കാലികമായി ഈ കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കാതെ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

മുന്‍പ് ഇതേ വ്യവസായ ശാലയില്‍ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത മാലിന്യം തള്ളാന്‍ ഉപയോഗിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന പൈപ്പ് അധികൃതര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ പിഴയടപ്പിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ കമ്പനിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡ് 19 മൂലമാണ് സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലുള്ള നടപടികള്‍ താമസിച്ചതെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Pollution Turns Paraguayan Lagoon Purple While The Other Side Remains Blue