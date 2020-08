ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മുകളിലേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

വിചിത്രമായ പല പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയിലെ ചില ശക്തികള്‍ക്ക് അതിലെ തന്നെ സ്വാഭാവികെന്ന് നാം കരുതുന്ന ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെ മാറ്റിമറിയ്ക്കാന്‍ കഴിയും എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം അഥവാ റിവേഴ്സ് വാട്ടര്‍ഫാള്‍. സിഡ്നിയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മണിക്കൂറില്‍ 74 കിലോമീറ്ററോളം വേഗത്തില്‍ വീശുന്ന കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് മുകളിലേയ്ക്ക് ഒഴുകാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

സിഡ്നിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള റോയല്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നിന്ന് ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് പകര്‍ത്തിയ റിവേഴ്സ് വാട്ടര്‍ഫാള്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുവരെ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് വാട്ടര്‍ഫാളുകളില്‍ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയതുമാണ് സിഡ്നിയിലേത്. കടലിയേക്ക് ഏതാണ്ട് 100 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് പതിയ്ക്കുന്ന ജലപാതത്തിന്‍റെ ഗതിയാണ് ശക്തമായ കാറ്റ് ഗതിമാറ്റിയത്.



റോയല്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്കിലെ ബുന്ദേല മേഖലയിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. സാധാരണ സമയങ്ങളില്‍ കുത്തനെയുള്ള ഈ തീരമേഖലയില്‍ നിന്ന് കടലിലേക്കു പതിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ പതിവ്. പക്ഷേ അരികത്ത് കടലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ശക്തമായ കാറ്റ് വീശും. കാറ്റിന്‍റെ ശക്തി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്‍റെ ഒഴുക്ക് ഭാഗികമായോ, പൂര്‍ണമായോ മുകളിലേക്കു തിരിയും. ഇപ്പോള്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ ശക്തമായ കാറ്റില്‍ ജലം പൂര്‍ണമായും മുകളിലേക്കു തിരിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കാണാനാകുക.



റിവേഴ്സ് വാട്ടര്‍ ഫാളിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയത



റിവേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങളല്ല. കുത്തനെയുള്ള തുറസ്സായ പ്രദേശത്തേക്ക് പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റ് ഈ രീതിയില്‍ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തന്നെ കാണാം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാനേഖട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. കൂടാതെ സിഡ്നിയിലെ തന്നെ കാമോ ബോട്ടണി ബേ മേഖലയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഐസ്‌ലന്‍ഡിലെ റുബേന്‍ഡി, യുകെ യിലെ പീക്ക്, മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ തന്നെയുള്ള ആമ്പോലി വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയവും റിവേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന പ്രതിഭാസം കൂടുതലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്.

ഭൂഗുരുത്വാകര്‍ഷണമാണ് ജലം ഒഴുകുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം. ഇതേ ഭൂഗുരുത്വ ബലം തന്നെയാണ് ഉയരത്തില്‍ നിന്ന് ജലം താഴേയ്ക്ക് പതിക്കാനും വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതും. എന്നാല്‍ ശക്തിയേറിയ കാറ്റിന് പലപ്പോഴും ഈ ഭൂഗുരുത്വാകര്‍ഷണത്തെ മറികടക്കാനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വലിയ തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍. ഉദാഹരണത്തിന് സിഡ്നിയിലെ പോലെ കടലിലേക്കോ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പോലെ വലിയ താഴ്‌വരയിലേക്കോ വെള്ളച്ചാട്ടം പതിക്കുമ്പോള്‍ അവയെ കാറ്റിന് എളുപ്പത്തില്‍ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയും.



English Summary: The Strange And Spectacular Phenomenon Of Reverse Waterfalls