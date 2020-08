ബാട്ടാഗൈക മെഗാസ്ലംപ് ; ആഗോളതാപനം വലുപ്പം കൂട്ടുന്ന സൈബീരിയയിലെ നിഗൂഢ ഗർത്തം

സൈബീരിയയിലെ നരക വാതില്‍ അഥവാ ഗേറ്റ് വേ ടു അണ്ടര്‍വേള്‍ഡ് ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ഭുതവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. റഷ്യയുടെ സാഖാ റിപ്പബ്ലിക് മേഖലയിലുള്ള ഈ അഗാധ ഗര്‍ത്തിന് ഇപ്പോള്‍ ഒരു കിലോമീറ്ററിലേറെ വ്യാസമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ബാട്ടാഗൈക മെഗാസ്ലംപ് എന്ന് ഒദ്യോഗികമായി വിളിയ്ക്കുന്ന ഈ ഗര്‍ത്തം 1960 കളില്‍ ഒരു വാല്‍മാക്രി രൂപത്തിലുള്ള ഏഴ് മീറ്ററില്‍ താഴെ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഒരു വിള്ളലായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് അരികുകള്‍ ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഇന്ന് വലിപ്പമുള്ള അഗാധമായ ഗര്‍ത്തമായി, നരക വാതിലായി ബാട്ടാഗൈക മെഗാസ്ലംപ് മാറിയത്.

ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി മേഖലയില്‍ വർധിക്കുന്ന താപനിലയുടെ തോതും, വിള്ളലിന്‍റെ വലുപ്പവും തമ്മില്‍ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്. പെര്‍മാഫ്രോസ്റ്റ് മേഖലയായ ഈ പ്രദേശത്ത് താപനില വർധിക്കുന്നതോടെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള മഞ്ഞ് ഉരുകിയൊലിക്കുന്നതോടെയാണ് കൂടുതല്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ഇടിയുന്നതെന്ന് ഗവേഷര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് സൈബീരിയയിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ബാട്ടാഗൈക മേഖലയില്‍ രൂക്ഷത കൂടുതലാണെന്നതാണ് പ്രാദേശികമായി നരകവാതില്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.



ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള വാല്‍മാക്രി



ആകാശദൃശ്യങ്ങളില്‍ വലുപ്പമുള്ള വാല്‍മാക്രിയെന്നപോലെയാണ് നരക വാതില്‍ ഇപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു. അതല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലു അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണോയെന്നും സംശയം തോന്നിയേക്കാം. ഏതായാലും കാലം പിന്നിടും തോറും വലുപ്പം കൂടുന്നെങ്കിലും അടിസ്ഥാന രൂപത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വാല്‍മാക്രിയുടെ തല മുതല്‍ വാല്‍ വരെയുള്ള നീളമെടുത്താല്‍ ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററില്‍ ഏറെ വരും. ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ ഭാഗത്തും ഏതാണ്ട് ഇത്ര തന്നെ വലുപ്പം വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

60 വര്‍ഷത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ ഭൂമിയാണ് ഈ നരകവാതില്‍ വലിച്ചെടുത്തത്. ഇതില്‍ സൈബീരിയയിലെ പ്രാദേശിക ജനതയുടെ വിശുദ്ധ കേന്ദ്രവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഗവേഷകര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന പല പഠന സാധ്യതകളിലേക്കും ഈ നരക വാതില്‍ വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ലക്ഷത്തോളം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്‍പ് പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതായ ഈ മേഖലയിലെ വനപ്രദേശത്തിന്റെ ഫോസിലുകള്‍ ഈ മണ്ണിനടിയില്‍ നിന്ന് ഗവേഷകര്‍ക്കു ലഭിച്ചു.



ഇത് മാത്രമല്ല വംശനാശം സംഭവിച്ച പല ജീവികളുടെയും ഫോസിലുകള്‍ ഈ അഗാധമായ ഗര്‍ത്തത്തിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ്റ്റോസീന്‍ കുതിരകകള്‍, ബൈസണുകള്‍, ഗുഹാ സിംഹങ്ങള്‍, പുരാതന ചെന്നായ് വംശം തുടങ്ങിയവയുടെ ഫോസിലുകള്‍ ഇതില്‍ ചിലത് മാത്രമാണ്.



സൈബീരിയയും താപനില വർധനവും



ഭൂമിയിലെ മറ്റ് മേഖലകളേക്കാള്‍ ഇരട്ടിയിലധികം വേഗത്തിലാണ് ആര്‍ട്ടിക്കിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില വർധിക്കുന്നത്. ഇതേ തോതിലാണ് ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ ആഘാതവും ഈ മേഖല നേരിടുന്നത്. ആര്‍ട്ടിക്കിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന സൈബീരിയന്‍ മേഖലയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ജൂണിലെ ശരാശരി കണക്കനുസരിച്ച് സാധാരണയിലും 10 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസോളം ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു സൈബീരിയയിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ താപനില. ആര്‍ട്ടിക്കിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള സൈബീരിയയുടെ വടക്കന്‍ അതിര്‍ത്തിയായ വെര്‍ഖോയാന്‍സ്കില്‍ ജൂണ്‍ 20 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില 38 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായിരുന്നു. അതായത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തിന് സമാനമായ താപനില.

സ്വാഭാവികമായും താപനിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ നരകവാതിലിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി വര്‍ഷത്തില്‍ 10 മീറ്റര്‍ എന്ന രീതിയില്‍ നരകവാതിലിന്‍റെ വലിപ്പം വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ വര്‍ഷമായ 2016ന് ശേഷം ഇത് വര്‍ഷത്തില്‍ 12-14 മീറ്ററായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്.



English Summary: The "Gateway To The Underworld" Continues To Creep Open As Heatwaves And Wildfires Hit Siberia