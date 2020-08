ഒരിടത്ത് അതിവർഷം, മറ്റൊരിടത്ത് മഴക്കുറവ്; വയനാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്?

കാലവർഷം വയനാട്ടിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വലിയ കെടുതികളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വയനാട് ജില്ലയിലെ പകുതിയോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചത് ശരാശരിയിലും കുറവ് മഴ.14 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മഴ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞെന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരിടത്ത് അതിവർഷം. മറ്റൊരിടത്തു മഴക്കുറവും. വയനാടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നാണ്. 2131 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ജില്ലയിലാണ് മഴപെയ്ത്തിൽ വലിയ അന്തരങ്ങൾ. 1969.10 മില്ലീമീറ്റർ മഴയാണ് ജില്ലയിൽ ശരാശരി ലഭിക്കേണ്ടത്.



ഇക്കുറി പെയ്തത് 1305 മില്ലീമീറ്റർ. ജില്ലയെ നാല്‌ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് മണ്ണുസംരക്ഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠനം. കർണാടക, തമിഴ്നാട് അതിർത്തികളോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ മഴക്കുറവ് . മുള്ളൻകൊല്ലി, തോൽപെട്ടി, പുൽപള്ളി, ബത്തേരി തുടങ്ങിയവ ഈ മേഖലയിൽ വരുന്നു. കുറവ് മഴ ലഭിച്ച 14 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഴക്കുറവുണ്ടായത് ബത്തേരിയിലാണ്.



ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപെടുന്ന പടിഞ്ഞാറത്തറയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം മഴ. ശരാശരിയേക്കാൾ 133% കൂടുതൽ. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മലത്തലപ്പുകളിൽ തീവ്ര മഴ കിട്ടി. മേപ്പാടി, ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ, തൊണ്ടർനാട്, പേരിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണിത്. ഏഴു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത്.



