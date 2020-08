ആശങ്ക ഉണർത്തി തടാകത്തിന്റെ നിറംമാറ്റം; വിചിത്ര പ്രതിഭാസം, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധർ!

അമേരിക്കയിലെ നെവാഡ സംസ്ഥാനത്തെ മരുപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിരമിഡ് തടാകം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. തടാകത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ നിറം മാറ്റമാണ് ഇതിനു കാരണം. പിരമിഡ് ലൈക് പയൂട്ട് ട്രൈബ് റിസർവേഷനിലാണ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന തടാകത്തിലെ ജലം ഒരു വശത്തുനിന്നും ഇളം നീലനിറമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഷമയമായ ചില പായലുകളുടെ സാന്നിധ്യമാകാം ഇതിനു കാരണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നിരീക്ഷകർ. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ തടാകത്തിലെ ജലത്തിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഹാനികരമായ സയനോടോക്സിന്റെ അളവ് തടാകത്തിലെ ജലത്തിൽ കൂടുതലായുണ്ടെന്നു പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



തടാകത്തിലെ ജലം സ്പർശിച്ചാൽ ത്വക് രോഗങ്ങളും നേത്ര രോഗങ്ങളും വരാനും ജലം ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അതിസാരവും ഛർദ്ദിയും ഉണ്ടാവാനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് പോളാർ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് സിസ്റ്റം വഴി പകർത്തിയ തടാകത്തിന്റെ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് ചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. തടാകത്തിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ അളവ് അധികമായതിനാലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എന്നാൽ തടാകത്തിലെ ജലജീവികൾക്ക് ഇത് ഹാനികരമല്ലെന്നും ജോയിന്റ് പോളാർ സാറ്റ്‌ലെറ്റ് സിസ്റ്റം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് തടാകത്തിൽ സന്ദർശന വിലക്ക് നിലനിന്നിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശവാസികളും തടാകത്തിനു സമീപത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്നത്. നിറം മാറുന്ന തടാകത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.



