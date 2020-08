നാട്ടിൽ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സുഖപ്രസവം; കുടിലിനുള്ളിൽ ജൻമം നൽകിയത് 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്!

കാടിറങ്ങിയ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് നാട്ടിൽ സുഖപ്രസവം. നാസിക്കിലെ ലഗത്പുരിയിലാണ് പുള്ളിപ്പുലി നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജൻമം നൽകിയത്. ജനവാസമേഖലയിലെത്തിയ പുലി ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു കുടിലിനുള്ളിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജൻമം നൽകിയത്. നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും സുരക്ഷിതരും ആരോഗ്യമുള്ളവരുമാമെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ അൽപം കൂടി വളർന്നതിനു ശേഷം അമ്മപ്പുലിയേയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവിടെ നിന്നും മാറ്റി കാട്ടിലേക്കയയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗണേഷ് റാവു ജോലെ പറഞ്ഞു.



English Summary: Leopardess Gives Birth to 4 Cubs Inside Hut in Igatpuri Area of Nashik