പശുക്കൾക്ക് പിന്നിൽ കാവലായി ‘കണ്ണ്’ ; സിംഹങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ അറ്റകൈ പ്രയോഗം!

വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ മനുഷ്യരും വന്യമൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാനകാരമാണ് കന്നുകാലി വേട്ട. പ്രായാധിക്യം മൂലവും വേട്ടയാടാനുള്ള എളുപ്പം കൊണ്ടും പലപ്പോഴും സിംഹങ്ങളും കടുവകളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങള്‍ വനാതിര്‍ത്തികളില്‍ കന്നുകാലികളെ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. ഇതിന് പ്രതികാരമെന്നവണ്ണം ഇത്തരം വന്യമൃഗങ്ങളെ നാട്ടുകാര്‍ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്നത് ലോകം മുഴുവന്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത്തരം കൊലകള്‍ സിംഹങ്ങളും കടുവകളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഇത്തരം സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് കുറയ്ക്കാനായി പലമാര്‍ഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാര്‍ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇരു ഭാഗത്തും സാരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ അംഗസംഖ്യയില്‍ കാര്യമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും, വന്യജീവി വകുപ്പും മറ്റും ശ്രമിച്ചു വരുന്നത്. തേനീച്ചകളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ആനകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

സമാനമായ ഒരു രീതിയാണ് കന്നുകാലികളുടെ ശരീരത്തിലെ പെയിന്‍റിങ്ങുകളിലൂടെ അവ വേട്ടയാടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയെന്നുള്ളത്. ആഫ്രിക്കയില്‍ കന്നുകാലികളുടെ നേരെയുള്ള സിംഹങ്ങളുടെ ആക്രമണം കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബോട്സ്വാനയിലാണ് ഈ മാര്‍ഗം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. പശുക്കളുടെ പിന്‍ഭാഗത്ത് രണ്ട് കണ്ണുകള്‍ വരച്ചു വച്ചാണ് സിംഹങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഈ ശ്രമം വിജയിച്ചു എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.

ബോട്സ്വാനയിലെ പഠനം

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ബോട്സ്വാനയിലെ ഡെല്‍റ്റാ പ്രദേശത്താണ് ഈ മാര്‍ഗം ആദ്യം വിജകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്. കന്നുകാലികള്‍ വന്യജീവികളാൽ ഏറ്റവുമധികം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഈ ഡെല്‍റ്റായെ വിലയിരുത്തുന്നത്. വലിയതോതില്‍ പുല്‍മേടുകളുള്ള യുനസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം കന്നുകാലികളുടെയും വലിയ തോതിലുള്ള വന്യജീവി സസ്യഭോജികളുടെയും വിഹാര മേഖലയാണ്. വനമേഖലയെ വേര്‍തിരിക്കാന്‍ വേലികളും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പലപ്പോഴും ജീവികളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കന്നുകാലികള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും പശുക്കള്‍ക്ക് സിംഹങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ജീവികളില്‍ നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ പഠന കാലയളവില്‍ ആകെ കൊല്ലപ്പെട്ട കന്നുകാലികളിൽ 18 എണ്ണത്തെയും കൊന്നത് സിംഹങ്ങളാണ്. 4 പശുക്കളെ പുള്ളിപ്പുലികളും 3 പശുക്കളെ കഴുതപ്പുലികളും കൊന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സിംഹങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

കന്നുകാലികളുടെ പിൻകണ്ണുകൾ

സിംഹങ്ങളും കടുവകളും പുള്ളിപ്പുലികളും പോലുള്ള ഹിംസ്രജീവികള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുന്നവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിനായി വന്യജീവികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടിന് വെളിയില്‍ പിന്തിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍റെ നേരെ ചാടാന്‍ തയാറെടുക്കുന്ന കടുവയുടേയും സിംഹത്തിന്‍റെയുമൊക്കെ നിരവധി വിഡിയോകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാം. പിന്‍തിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമുഖമായി വരുമ്പോള്‍ അവ ശാന്തരാകുകയോ ചാട്ടം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും കാണാം.

ഈ മാര്‍ഗമാണ് കന്നുകാലികളുടെ പിന്നില്‍ കണ്ണുകള്‍ വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതും. പിന്നില്‍ കണ്ണുകള്‍ വരുന്നതോടെ സിംഹങ്ങള്‍ പോലുള്ള ജീവികള്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതാകും അല്ലെങ്കില്‍ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമില്ലെന്ന് അവ കരുതും. ഇതോടെ കന്നുകാലികളെ വേട്ടയാടാനുള്ള ശ്രമം അവ ഉപേക്ഷിക്കും. ഇത് ക്രമേണ കന്നുകാലികളും വന്യമൃഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.



കാവലായ കണ്ണുകള്‍



ബോട്സ്വാനയില്‍ വന്യജീവി സംരക്ഷണ സംഘടനയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഗവേഷകര്‍ നാല് വര്‍ഷത്തോടെ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി. 2061 പശുക്കളെയാണ് ഈ പഠനത്തിനായി ഗവേഷകര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതില്‍ 683 പശുക്കളുടെ പുറകില്‍ അവര്‍ കണ്ണുകള്‍ വരച്ചു. എണ്ണൂറിലധികം പശുക്കള്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. അഞ്ഞൂറിലധികം പശുക്കളുടെ പുറകില്‍ അവര്‍ ഒരു ഗുണന ചിഹ്നം മാത്രം വരച്ചു. ഈ നാല് വര്‍ഷത്തിനിടിയില്‍ കണ്ണുകള്‍ വരച്ച ഒരു പശു പോലും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഗുണനചിഹ്നം ശരീരത്തില്‍ വരച്ച പശുക്കളില്‍ നാലെണ്ണത്തിനെ സിംഹങ്ങള്‍ ആക്രമിച്ച് കൊന്നു തിന്നു. അതേസമയം ശരീരത്തില്‍ ഒന്നും വരയ്ക്കാത്ത പശുക്കളില്‍ 15 എണ്ണത്തിനെയാണ് സിംഹങ്ങള്‍ ഭക്ഷണമാക്കിയത്.

ഈ സഹാചര്യത്തിലാണ് പശുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കന്നുകാലികളുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ പിന്‍ഭാഗത്ത് പെയിന്‍റ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഉറപ്പിച്ചത്. കണ്ണുകള്‍ വരച്ചില്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ ഗുണന ചിഹ്നം പോലും അവ വേട്ടയാടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്.



English Summary: Painting Eyes on The Butts of Cattle Can Protect Them From Lions, Research Shows