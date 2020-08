കണ്ടെത്തിയത് അപൂർവമായ സ്വർണ ആമയെ; നേപ്പാളിൽ ഇതാദ്യം!

നേപ്പാളിലെ ധനുഷാധാം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് ഉടലാകെ സ്വർണനിറമുള്ള അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ആമയെ. ഇതിനുമുൻപ് ലോകത്തിലാകെ അഞ്ച് തവണ മാത്രമാണ് സ്വർണ ആമയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേപ്പാളിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആമയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

കണ്ടെത്തിയ ആമ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാപ്പ്ഷെൽ ടർട്ടിൽ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.അപൂർവമായി മാത്രം ആമകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക വ്യതിയാനം മൂലമാണ് അവയ്ക്ക് സ്വർണ നിറം നിറം ലഭിക്കുന്നത്. ക്രോമാറ്റിക് ലൂസിസം എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. 2018 ലാണ് ധനുഷാധം സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലെ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ ചന്ദ്രമതി സദ സ്വർണ ആമയെ ആദ്യമായി കണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഉരഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന കമൽ ദേവ്കോട്ട, ദേവ് നാരായണൻ മണ്ഡൽ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സംഘം ആമയുടെ നിറത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു.



പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിറങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത്തരം വ്യതിയാനം അപൂർവമാണെന്നും ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആമയ്ക്ക് സ്വർണനിറം ലഭിച്ചതിന് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നേപ്പാളിന്റെ ആത്മീയ- സാംസ്കാരിക തലത്തിൽ ഈ കണ്ടെത്തലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കൂർമാവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പൊതുവേ ആമകൾക്ക് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ആമയെ കണ്ടെത്തിയതോടെ അത് മഹാവിഷ്ണുവിൻറെ കൂർമാവതാരമാണെന്നും വിശ്വാസിക്കുന്നവരേറെയുണ്ട്. മിഥില വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെ സംഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

English Summary: Rare Golden Turtle Found In Nepal For The First Time Ever