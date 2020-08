പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രഭാത സവാരിക്ക് മയിൽ; അപൂർവ ദൃശ്യം കൗതുകമാകുന്നു!

പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രഭാത സവാരിക്കെത്തുന്ന മയിലിന്റെ ദൃശ്യം കൗതുകമാകുന്നു. തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ മയിലിനു തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് . ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയുമുണ്ട്.

മയിലുകൾ മോദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊത്തിത്തിന്നുന്നതും അദ്ദേഹം ഓഫിസിലേക്കു നടക്കുമ്പോഴും പ്രഭാത സവാരിക്കിടെയും പീലി വിടർത്തുന്നതും 1:47 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയിൽ കാണാം. ‘പ്രകൃതിക്കൊരു സങ്കീർത്തനം’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഹിന്ദിയിലെഴുതിയതാണു കവിത.



ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ മയിലിനു തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

പ്രഭാത വ്യായാമ വേളയിൽ മയിലുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കൂട്ടുവരുന്നതു പതിവാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പക്ഷികൾക്കു കൂടൊരുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ സ്വാഭാവിക രീതിയിലുള്ള നിർമാണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ പ്രകൃതിസ്തുതി നിറഞ്ഞ കവിതാ പുസ്തകവും മോദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



