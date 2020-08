പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂരില്‍ അവശനിലയിലുളള കാട്ടാനയ്ക്ക് ചികില്‍സ തുടരുന്നു. തീറ്റയെടുക്കുന്നതിനെ പടക്കം പൊട്ടിയാണ് നാവ് മുറിഞ്ഞതെന്നാണ് സൂചന. ശനിയാഴ്ച മയക്കുവെടി വെച്ച് ആനയെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി വ്യക്തമായത്.

നാക്കിലെ ഒരുഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയി. ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പഴുപ്പ് ബാധിച്ചു. അവശനിലയിലായിരുന്ന കാട്ടാനയെ ഇന്നലെ മയക്കുവെടി വെച്ച ശേഷം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് വ്യക്തമായത്. എങ്ങനെയാണ് മുറിവുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ആനയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി മുറിവുകളില്‍ മരുന്ന് വച്ച് കെട്ടുകയും മറ്റ് മരുന്നുകള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഒരുദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ആരോഗ്യപുരോഗതി വിലയിരുത്താനാകു. വനംവകുപ്പിന്റെ ചീഫ് വെറ്റിനറി ഒാഫീസര്‍ ഡോക്ടര്‍ അരുണ്‍ സഖറിയുെട നേതൃത്വത്തിലാണ് ചികില്‍സ നല്‍കുന്നത്.



വായിലെ മുറിവിന് കാരണം പടക്കം പൊട്ടി പരുക്കേറ്റതാകാനുളള സാധ്യത തളളിക്കളയാനാകില്ല. അവശനിലയിലായിരുന്ന കാട്ടാന കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിനാണ് തമിഴ്നാട് വനത്തില്‍ നിന്ന് അതിര്‍ത്തിയിലെ ആനക്കട്ടി, ഷോളയൂര്‍ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. നിരവധി വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും നശിപ്പിച്ചതിനാല്‍ ബുള്‍ഡോസര്‍ എന്നായിരുന്നു ആനയെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ ആരെങ്കിലും ആനയെ അപായപ്പെടുത്തിയതാണോയെന്ന് വനംവകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നു. സമാനമായ മുറിവുകളോടെയാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് അമ്പലപ്പാറയിലും ഷോളയൂരിലും കാട്ടാനകള്‍ ചരിഞ്ഞത്. അട്ടപ്പാടിയോട് ചേര്‍ന്നുളള തമിഴ്നാട് വനത്തില്‍ ഇൗവര്‍ഷം 17 ആനകള്‍ ചരിഞ്ഞു.



English Summary: Wild Elephant With Mouth Injury In Critical Condition At Palakkad