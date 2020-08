ആത്മാക്കൾ പ്രകാശനാളമായി ആകാശത്ത്; ‘മൃതദേഹ മെഴുകുതിരിവെട്ട’ത്തിന്റെ രഹസ്യം!

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അയർലൻഡിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണിതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതല്ല, 1690ൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലെതർ എന്ന നാവികൻ അഭിമുഖീകരിച്ച യഥാർഥ സംഭവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെ. രണ്ടാണെങ്കിലും ‘മൃതദേഹ മെഴുകുതിരിനാളങ്ങളെപ്പറ്റി’ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള കഥയാണിത്. ഐൽ ഓഫ് മാൻ എന്ന ദ്വീപിനു സമീപത്തുവച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ലെതറിന്റെ കപ്പൽ തകർന്നു. ഒരുവിധത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് കരയിലെത്തി. അധികം വിശ്രമിക്കാൻ നിൽക്കാതെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ തേടിയിറങ്ങി. അപ്പോഴാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞത്– കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 13 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്! അവരിതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ക്യാപ്റ്റൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ മരിച്ചവരെ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് പലയിടത്തുനിന്നായി കണ്ടെത്തി കണക്കെടുത്തപ്പോൾ കൃത്യം 13 പേർ.

അദ്ദേഹം പ്രദേശവാസികളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി അദ്ഭുതപൂർവം ചോദിച്ചു. കപ്പൽ മുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ കടലിനു തൊട്ടു മുകളിലായി 13 മെഴുകുതിരി നാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്രേ! മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളാണ് ആ നാളങ്ങളായി മാറുന്നതെന്നാണു പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞത്. പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു കഥ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെയ്ൽസിൽനിന്നാണ്. അവിടെ ഒരു തടാകത്തിൽ മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഇക്കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു നാൾ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വരികയായിരുന്ന ചിലർ തടാകത്തിനു മുകളിൽ മൂന്നു പ്രകാശനാളം കണ്ട് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു. നാളങ്ങൾക്കു താഴെ തിരഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടതാകട്ടെ മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങളും.



യജമാനനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹം വിദേശയാത്രയ്ക്കു പോയതാണെന്നു നുണ പറഞ്ഞ ഭൃത്യനെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ കഥയുമുണ്ട്. രാത്രിയിൽ യജമാനന്റെ വീട്ടു പറമ്പിൽ ഒരസാധാരണ പ്രകാശനാളം കണ്ട ചിലർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു. പ്രകാശം കണ്ടതിനു താഴെ കുഴിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് അഴുകിത്തുടങ്ങിയ മൃതദേഹമായിരുന്നു! Corpse Candles അഥവാ മൃതദേഹ മെഴുകുതിരി നാളങ്ങളെന്നാണ് പാശ്ചാത്യ നാടോടിക്കഥകളിൽ ഇവയുടെ പേര്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാടു കഥകൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മെഴുകുതിരി നാളങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവയ്ക്കു പിന്നിലെ രഹസ്യം മാത്രം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.



ഈ നാളങ്ങളുടെ വലുപ്പവും നിറവും നോക്കി മരിച്ചയാളുടെ പ്രായവും ആണോ പെണ്ണോയെന്നു പോലും കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. വലുപ്പമേറിയ ചുവപ്പു പ്രകാശമാണെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആണായിരിക്കും മരിച്ചത്. വലുപ്പമേറിയ വെളുത്ത പ്രകാശനാളമാണെങ്കിൽ മുതിർന്ന വനിതയും! വലുപ്പം കുറഞ്ഞ നീല പ്രകാശമാണെങ്കിൽ അതൊരു കുട്ടിയുടെയോ യുവാവിന്റേതോ ആയിരിക്കും. നീലനിറം കൂടിയാൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത‌ടുത്ത് രണ്ടു വെളുത്ത പ്രകാശനാളങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ ഗർഭിണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെന്നും പഴമക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ ഈ പ്രകാശനാളങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളാണോ?



പാരിസ്ഥിതികമായ ഒട്ടേറെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ഇവ പ്രത്യേകതരം ഇടിമിന്നലുകളാണെന്നതാണ്. ആകാശത്ത് വൈദ്യുതിസ്ഫുരണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ചില പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വൈദ്യുതി രൂപപ്പെടുന്ന കാര്യവും ഈ വാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും മറ്റും പലതും ചീഞ്ഞ് മീഥെയ്ൻ വാതകം രൂപപ്പെടുന്ന പതിവുണ്ട്. ഇവ ആകാശത്തേക്കുയർന്ന് തീപിടിച്ചു കത്തുന്നതുമായിരിക്കാം. മൃതദേഹം അഴുകി രൂപപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങളിൽനിന്നും ഇത്തരം തീനാളങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം തീനാളത്തിനൊപ്പം ഒരു തലയോട്ടിയുടെ രൂപവും കാണുമെന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപക്ഷേ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ‘ബാൺ’ മൂങ്ങകളിലേക്കാണ്. ഇവയുടെ ദേഹത്തു പ്രത്യേകതരം ഫംഗസുകൾ കൂടു കൂട്ടാറുണ്ട്. അവയ്ക്കു രാത്രി തിളങ്ങാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. ഇവ പറക്കുമ്പോഴാണ് തലയോട്ടിയായും പ്രകാശനാളമായുമൊക്കെ തോന്നുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രനിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ആത്യന്തികമായി ഒരുത്തരം പക്ഷേ ഇന്നും അകലെയാണ്.



English Summary: Corpse Candles: Sailors have seen them for centuries - but are they supernatural?