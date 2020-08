കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത് ബെല്ല എന്ന ബെലൂഗ തിമിംഗലം; ആപൂർവ ദൃശ്യം

കൊറോണാ വൈറസ് വ്യാപനവും ലോക്ഡൗണുമെല്ലാമായി എവിടെയും ആശങ്ക പടർത്തുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രം കാണുന്നതിനിടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഷിക്കാഗോയിലെ ഷെഡ് അക്വേറിയം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്വേറിയത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബെല്ല എന്ന ബെലൂഗ ഇനത്തിൽ പെട്ട തിമിംഗലം കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 21 നായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം. ബെല്ലയുടെ ആദ്യപ്രസവമായിരുന്നു ഇത്.

15 മണിക്കൂർ നീണ്ട വേദനയ്ക്കൊടുവിലാണ് ബെല്ല ഒരു ആൺ തിമിംഗലത്തിന് ജന്മം നൽകിയത്. സാധാരണയായി പ്രസവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാൽ ഭാഗമാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്കു വരുന്നത്. എന്നാൽ ബെല്ലയുടെ കുഞ്ഞിൻറെ തല ഭാഗമാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്കു വന്നതെന്ന് അക്വേറിയം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചു. ജനിച്ചയുടനെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന തിമിംഗലക്കുഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഷെഡ് അക്വേറിയത്തിലെ സിഇ ആയ ഡോക്ടർ ബ്രിഡ്ജറ്റ് കഫ്‌ലിൻ പറയുന്നു.



ജലജീവികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഷെഡ് അക്വേറിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ബെല്ലയും ജനിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിക്ക് ദിനംപ്രതി കാഴ്ചക്കാർ ഏറിവരികയാണ്. കുറച്ചു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ വിഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.ഇത്രയും സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരണങ്ങളേറെയും.



English Summary: Bella the beluga whale gives birth to energetic calf. Birthing video spreads happiness