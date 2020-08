മൂണ്‍ ഫിഷ്, കിങ് ഫിഷ് തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ആഴക്കടല്‍ മത്സ്യമാണ് ഒപാ. കടല്‍പ്പരപ്പില്‍ നിന്ന് ശരാശരി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങള്‍ സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പിടി കൊടുക്കാത്ത വിഭാഗമാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരകളായ ട്യൂണ മത്സ്യങ്ങളുടെയും മറ്റും കൂടെ ഇവയെ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഇവയുടെ ശേഷി മൂലം വലയില്‍ കുടുങ്ങാറില്ല. പക്ഷേ ഈ പതിവ് തെറ്റിച്ചാണ് ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ ഒരു മൂണ്‍ മത്സ്യത്തെ മീന്‍പിടുത്തക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഭൂചലനവും വഴി തെറ്റിയ മത്സ്യവും



ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ ഈസ്റ്റേണ്‍ സമാറിലുള്ള ഒറാസ് തീരത്തു നിന്നാണ് ഭീമൻ മൂണ്‍ ഫിഷിനെ ലഭിച്ചത്. മേഖലയില്‍ റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 6.2 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം അധികം വൈകാതെയാണ് തീരത്തോടു ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ മത്സ്യത്തെ ലഭിച്ചത്. ഭൂചലനത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ തരംഗങ്ങളും തിരമാലകളും മത്സ്യത്തിന്‍റെ ദിശ തെറ്റിച്ചതായിരിക്കാം തീരത്തേക്കെത്താനുള്ള കാരണമെന്ന് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആന്‍ഡ് അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഡയറക്ടര്‍‍ ജൂവാന്‍ അല്‍ബാബലേജോ പറയുന്നു.

അര്‍മാണ്ടോ ആമോസ് എന്ന മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍റെ ചൂണ്ടയിലാണ് ഈ മത്സ്യം കുരുങ്ങിയത്. ഭാരമേറിയ എന്തോ ഒന്ന് ചൂണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിയപ്പോള്‍ അത് ഏതെങ്കിലും മാലിന്യവസ്തുവാകാമെന്നാണ് അര്‍മാണ്ടോ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവാത്ത വിധത്തില്‍ എതിര്‍വശത്ത് നിന്ന് ശക്തി വന്നതോടെയാണ് കുടുങ്ങിയത് ഏതോ ജീവിയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. സെന്‍റ് മോണിക്കാ ഗ്രാമമേഖലയിലെ തീരത്ത് നിന്ന് ചൂണ്ട യിടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ ഇയാള്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. 65 കിലോയോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യത്തിന്..



ഏക സമ്പൂര്‍ണ ഉഷ്ണരക്ത മത്സ്യം



ഈ മത്സ്യത്തിന്‍റെ ഭാരമോ, അത്യപൂര്‍വവമായി മാത്രം വലയില്‍ കുടുങ്ങുന്നതോ അല്ലാ മൂണ്‍ ഫിഷിനെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത്. മറിച്ച് അതിന്‍റെ ഒരു ശരീര സവിശേഷതയാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ഏക സമ്പൂര്‍ണ ഉഷ്ണരക്തമുള്ള മത്സ്യമാണ് മൂണ്‍ ഫിഷ് അഥവാ പാ മത്സ്യങ്ങള്‍. ലാംപറിസ് ഗുട്ടാട്ടൂസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഈ മത്സ്യം അതി വേഗവും നല്ല കാഴ്ചാശക്തിയുമുള്ള സമുദ്രത്തിലെ മികച്ച വേട്ടക്കാരില്‍ ഒരാളാണ്. ഫിലിപ്പീന്‍സിലെ സമുദ്ര മേഖലയില്‍ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ഒപാ മത്സ്യങ്ങള്‍.

സമുദ്രത്തിലെ ഈ മികച്ച വേട്ടക്കാരന്‍ തന്‍റെ വേട്ടക്കാരനായി മാറിയ മീന്‍പിടുത്തക്കാരനും മികച്ച നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 300 രൂപയ്ക്കാണ് ഈ മത്സ്യം ചന്തയില്‍ വിറ്റ് പോയത്. അതായത് മത്സ്യം അര്‍മാണ്ടോയ്ക്ക് നല്‍കിയ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരത്തിലികം രൂപയാണ്.



English Summary: Giant Opah Fish Caught In The Philippines After Strong Earthquake