ആനകൾക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കം: മരുന്നായി കഞ്ചാവ് നൽകാൻ മൃഗശാല

പോളണ്ടിലെ വാർസോ മൃഗശാലയിലെ ആനകളുടെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ കഞ്ചാവ് നൽകി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മൃഗശാല അധികൃതർ. മൃഗശാലയിലെ നാല് ആഫ്രിക്കൻ ആനകളിൽ ഒരെണ്ണം ചരിഞ്ഞതോടെ മറ്റു മൂന്ന് ആനകളിലും മാനസികപിരിമുറുക്കം ഏറിവരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.ലോകമെമ്പാടും നായകളിലും കുതിരകളിലും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മാരോവാനയാണ് ആനകൾക്കും നൽകുന്നത്.

ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണം ആനകളിൽ നടത്തുന്നത് എന്ന് മൃഗരോഗ വിദഗ്ധനായ അഗ്‌നേയ്സ്ക സാജ്കൗസ്ക പറയുന്നു. കഞ്ചാവിലെ ലഹരി ഉത്പാദിപ്പിക്കാത്ത പദാർത്ഥമായ കന്നബിഡിയോള്‍ അഥവാ സിബിഡി ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിൽ ദ്രാവകരൂപത്തിലാവും ആനകൾക്ക് തുമ്പികയ്യിലൂടെ നൽകുക. ഇതുമൂലം ആനകൾക്ക് ഉന്മാദമോ അവയുടെ വൃക്കകൾക്കും കരളിനും പാർശ്വഫലങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



സാധാരണഗതിയിൽ രാസപദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ മരുന്നുകളാണ് ആനകളുടെ വിഷാദരോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ബദലായി പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പരീക്ഷണം. ആനകളുടെ ഹോർമോൺ നിലയും സ്വഭാവരീതികളും വിദഗ്ധർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. കഞ്ചാവ് നൽകിയാലും രണ്ടു വർഷക്കാലം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കു. പരീക്ഷണം വിജയമായാൽ മൃഗശാലകളിൽ കഴിയുന്ന മറ്റു മൃഗങ്ങളിലും മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.



കുതിരകൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ അളവിൽ മാത്രം ആയിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആനകൾക്ക് മരുന്ന് നൽകുക. മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ആനകൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി മൃഗശാലയിലെ പിടിയാനയായ ഫ്രൈഡെറികയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിൽ സിബിഡിനൽകി നോക്കിയിരുന്നു. ആന എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് മറ്റ് ആനകളിലും മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.



English Summary:Stressed elephants at Warsaw zoo to be given medical marijuana