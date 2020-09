അര നൂറ്റാണ്ടായി ശാസ്ത്രലോകത്തിന്‍റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് നടന്ന എലഫന്‍റ് ഷ്ര്യൂ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട കുഞ്ഞന്‍ സസ്തനിയെയാണ് ഗവേഷകര്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സൊമാലി എലഫന്‍റ് ഷ്ര്യൂ എന്ന് വിളിയ്ക്കുന്ന ഈ സസ്തനി വര്‍ഗത്തിന് വംശനാശം സംഭവിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത്. ജിബൂട്ടിയിലെ ഹോണ്‍ ഓഫ് ആഫ്രിക്കയിലെ വരണ്ട പാറക്കെട്ടുകള്‍ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് ഈ ജീവിവര്‍ഗത്തെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

എലഫന്‍റ് ഷ്ര്യൂ



ഷ്ര്യൂ എന്ന ജീവിവര്‍ഗം എലികളെ പോലെ കാഴ്ചയില്‍ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇവ വ്യത്യസ്ത ജനുസ്സാണ്. എലികളെ പോലെ കൂര്‍ത്ത മുഖവും നീണ്ട വാലുമുള്ള ഇവയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് നീളമുള്ള കാലുകളും, എലികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉരുണ്ട രൂപവുമാണ്. നീളന്‍ ചെവികളാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. എലിഫന്‍റ് ഷ്യ്രൂകള്‍ക്ക് കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ പോലെ അല്‍പ്പം കൂടി നീണ്ടതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്‍റെ മൂക്കുകള്‍. എലഫന്‍റ് ഷ്ര്യൂവിലെ തന്നെ സൊമാലി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവിയെയാണ് ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം പേരില്‍ എലിഫന്‍റും, ഷ്യ്രൂവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ രണ്ടുമായി ഈ ജീവിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഷ്ര്യൂ എന്നത് ജനിതകപരമായോ, വലുപ്പം ഒഴിച്ചുള്ള ശരീര ഘടനിയിലോ സൊമാലി എലിഫന്‍റ് ഷ്രൂവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ജീവികളാണ്. ഇങ്ങനെ പേരിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഷ്യ്രൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഷ്യ്രൂവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മറ്റ് ചില ജീവികള്‍ കൂടിയുണ്ട്. ഒട്ടര്‍ ഷ്യ്രൂ, ട്രീ ഷ്ര്യൂ, വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ഷ്യ്രൂ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവ. യഥാര്‍ത്ഥ ഷ്ര്യൂവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ട്ര്യൂ ഷ്ര്യൂ എന്ന പേരാണ് ഇക്കാരണത്താല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



സൊമാലി എലഫന്‍റ് ഷ്ര്യൂ



നീളന്‍ മൂക്കുകളുള്ള ആന, ആര്‍ഡ്വാര്‍ക്, മനാറ്റീസ് തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട സെങ്കി വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണ് ഈ ജീവികള്‍. നീളന്‍ കാലുകള്‍ ഉള്ളതിനാൽ മണിക്കൂറില്‍ 30 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ഓടാന്‍ ഈ ജീവികള്‍ക്ക് സാധിക്കും. സൊമാലി സെങ്കി എന്ന പേരില്‍ കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികള്‍ 1970 മുതലാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ കണ്‍വെട്ടത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്. അന്ന് മുതല്‍ ചരിത്ര മ്യൂസിയങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 39 സ്പെസിമെനുകള്‍ മാത്രമായിരുന്നു ഈ കാലയളവില്‍ ഈ ജീവികള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഏക തെളിവ്.

ലോക വന്യജീവി കണ്‍സര്‍വേഷന്‍റെ 25 മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ലോസ്റ്റ് സ്പീഷ്യസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നവയാണ് ഈ ജീവികള്‍. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കണ്ടെത്താനാകാത്തതും, എന്നാല്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതുമായ ജീവികളെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റില്‍ ലോക വന്യജീവി കണ്‍സര്‍വേഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജീവികളെ കണ്ടെത്താന്‍ പല ഗവേഷക സംഘങ്ങളും പലപ്പോഴായി ശ്രമം നടത്താറുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ ജീവിയെ സൊമാലിയയുടെ വനമേഖലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.



സൊമാലി സെങ്കി എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും ഹോണ്‍ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ സൊമാലിയയെ കൂടാതെയുള്ള ജിബൂട്ടി, എത്യോപ്യ, എറിട്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ജീവിയെ കണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ മേഖലകളിലായി പീനട്ട് ബട്ടര്‍ കെണി ആയി ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷകര്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി. ഒടുവില്‍ ദിബൂട്ടിയില്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ ഫൊട്ടോ കണ്ട് ഈ ജീവിയെ തിരിച്ചറിയുകയും, അവര്‍ ഈ ജീവിയെ സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള മേഖല കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഈ മേഖലയിലും പലയിടങ്ങളിലായി പീനട്ട് ബട്ടര്‍ ഇവയ്ക്കായി പാത്രത്തിലാക്കി വച്ചു.



കെണി തയ്യാറാക്കി പിറ്റേന്ന് തന്നെ കൂര്‍ത്ത മുഖമുള്ള സുന്ദരന്‍ ജീവികളിലൊന്ന് അതില്‍ കുടുങ്ങി. ആ ജീവിയെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ ഗവേഷക സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാരും തന്നെ ഒരു സൊമാലിയ സെങ്കി അഥവാ സൊമാലി എലിഫന്‍റ് ഷ്രൂവിനെ ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് മുന്‍പ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിളെല്ലാം തന്നെ സൊമാലി സെങ്കി ഇപ്പോ ള്‍തിരിച്ചെത്തിയെന്നാണ് വിശദമായ പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപ കാലത്തൊന്നും ഇവയുടെ അംഗസംഖ്യയില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.



