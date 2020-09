ഭൂമിയിലെ ജലശേഖരത്തിന്റെ പകുതിയോളം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എവിടേക്ക്? നേരിടേണ്ടത് കനത്ത വെല്ലുവിളി

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സ്രോതസ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാന്‍ കഴിയും വെള്ളം എന്ന്. പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലെ നിര്‍ണായകമായ ഭൂഗര്‍ഭ ജലം ഉള്‍പ്പടെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ മനുഷ്യര്‍ വലിയ വീഴ്ചയാണ് വരുത്തുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സസ്യജന്തുജാലങ്ങള്‍ക്കും അവകാശപ്പെട്ട ഈ ജലശേഖരത്തിന്‍റെ പകുതിയോളം എവിടേക്കുപോയി എന്നറിയാത്ത വിധത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്.

ഈ അപ്രത്യക്ഷമാകലിനു പിന്നില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജല മോഷണം തന്നെയാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വലിയ കമ്പനികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ഈ ജലമോഷണത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഭൂമിയുടെ ജലശേഖരത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ചൂഷണം നടത്തുന്നത് വമ്പന്‍ കമ്പനികള്‍ തന്നെയാണ്. വ്യാവസായ ശാലകളും, കുടിവെള്ള കമ്പനികളുമാണ് ഇവയില്‍ പ്രധാനം. മോഷണം എന്നു വിളിക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമായി ജലചൂഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തികള്‍ മിക്കവരും ഇത് കൃഷിക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്



എന്താണ് ജലമോഷണം



എന്തിനെയാണ് ജലമോഷണം എന്നു വിളിക്കുന്നത് . ഭൂമിയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജലത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന വിധത്തില്‍ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ജലമോഷണം എന്നു ഗവേഷകര്‍ വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലമോഷണം വെള്ളത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായുള്ള ലഭ്യത എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വിലങ്ങു തടിയാകുന്നു. ഒരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ക്ക് മലിനജലം കൊണ്ടോ, ആവശ്യത്തിന് ജലം ഇല്ലാതെയോ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൂടി ആവകാശപ്പെട്ട ഒന്ന് അവര്‍ക്ക് ഹാനികരമായ രീതിയില്‍ തട്ടിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ് വന്‍കിട ജലമൂറ്റലിനെ മോഷണം എന്ന പേരിട്ടു വിളിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുതിയതല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിവ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കില്ല. ഈ അറിവിന്‍റെ അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ജലമോഷണം വ്യാപകമാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും നേച്ചര്‍ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മാഗസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ പഠനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജലത്തിന്‍റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതും , നിയമവിരുദ്ധമായ ജലചൂഷണത്തിനെതിരെ അധികൃതര്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതും ജലമോഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി ഈ പഠനം തയാറാക്കിയ ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ആഗോള പ്രതിസന്ധി



അമിതമായ ഈ ജലമോഷണം മൂലമുള്ള പ്രതിസന്ധി ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്നും ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജലചൂഷണമെന്നും വരള്‍ച്ചയെന്നും കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ആഫ്രിക്കയും, ഏഷ്യയും ആണ് മനസ്സിലേക്കെത്തുന്നതെങ്കിലും യൂറോപ്പും, അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അമിതമായ ജലചൂഷണത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനും ഈ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ ചേര്‍ന്നു തയാറാക്കിയ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.



മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായുള്ള അമിത ജല ചൂഷണം നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗവേഷകര്‍ ഈ പഠനം പ്രധാനമായും നടത്തിയത്. കലിഫോര്‍ണിയയിലെ കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തോട്ടങ്ങള്‍, സ്പെയിനിലെ സ്ട്രോബറി പാടങ്ങള്‍, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരുത്തി തോട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ജലദൗര്‍ലഭ്യം രൂക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ തന്നെ ബോധ്യമുള്ളതിനാലാണ് ആഫ്രിക്കയേയും ഏഷ്യയേയും പഠനത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തിയതെന്നും ഗവേഷക സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



ഈ മൂന്ന് കൃഷിയും വലിയ തോതില്‍ ജലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ തോട്ടങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കാണുന്ന മേഖലയില്‍ വലിയ തോതില്‍ ജലമോഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കണക്കിലധികം ജലം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി ഊറ്റിയെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തോട്ടങ്ങളില്‍. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ കാര്യമായ നടപടി ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും അധികൃതര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം തോട്ടങ്ങള്‍ പ്രാദേശി തൊഴില്‍മേഖലയിലും സാമ്പത്തികമേഖലയിലും നിർണായക കണ്ണിയാണെന്നതാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ ജലമോഷണത്തിന് നേരെ ഗവേഷകര്‍ കണ്ണടയ്ക്കാന്‍ കാരണം.



ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പഠനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു. വലിയ തോതില്‍ കൃഷിയിടങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ഭൂഗര്‍ഭജലത്തിന്‍റെ ദൗർലഭ്യമോ മലിനീകരണോ നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇവര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അനവധി പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. മുന്‍പ് നടന്ന ഗവേഷണങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഇവര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.



പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍.



ആഗോളതാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന, ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജലദൗര്‍ലഭ്യം വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ മാനവരാശി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ജലദൗര്‍ലഭ്യം മാറുകയും ചെയ്തേക്കാം. ജലചൂഷണം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴിയായി ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനായി ജലമോഷണം കണ്ടെത്തിയാല്‍ അതിന് ഉത്തരവാദികളായവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പഠനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ജലമോഷണമാണെന്നറിയാതെ ഭൂഗര്‍ഭ ജലം ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകള്‍ കൂടിയുണ്ട്. ഇവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ മറ്റൊരു നിര്‍ദ്ദേശം

English Summary: Up to Half The World's Water Supply Is Being Stolen, a Troubling Report Reveals