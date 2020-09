ഒരു മാസത്തിനിടെ ആക്രമിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് പേരെ; ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴയിൽ ഭീതി വിതച്ച് നീർനായ

കോഴിക്കോട് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയില്‍ നീര്‍നായ ശല്യം രൂക്ഷം. ഒരുമാസത്തിനിടെ കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പടെ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകളെയാണ് നീര്‍നായ കടിച്ചത്. വന്യജീവി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉപദ്രവകാരികളല്ലാത്ത നീര്‍നായകള്‍ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ച് തുടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് വനംവകുപ്പും പഠനം തുടങ്ങി.

കുളിക്കാനിറങ്ങുന്നവരുടെ മുട്ടിന് താഴേക്കാണ് നീര്‍നായ കടിക്കുന്നത്. വിഷം ഇല്ലെങ്കിലും സഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വേദനയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരുവര്‍ഷത്തിനിടയിലാണ് ആക്രമണം കൂടിയത്. ഇതോടെ പുഴയിലെ കുളി പലരും ഉപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങി.



ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയ്ക്ക് പുറമെ കേരളത്തില്‍ ചാലക്കുടി പുഴയില്‍നിന്നും നീര്‍നായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വനംവകുപ്പിന് പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യമാണെന്ന് തെറ്റിധരിച്ച് കടിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇവയെ പിടികൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോഗികമല്ലെന്നാണ് വനപാലകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ കടിയേറ്റവര്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുമെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.



