ഡൽഹി തിങ്കളാഴ്ച ശ്വസിച്ചത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായു; അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യം!

വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിച്ച ദിവസമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച. ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ 41പോയിൻറ് മാത്രമാണ് മലിനീകരണ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് 2015ൽ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വായുമലിനീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മലിനീകരണ നിരക്ക് 50 പോയിന്റിന് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയ നാലാമത്തെ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച. വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ ആദ്യമായി 50 പോയിന്റിന് താഴെ മലിനീകരണ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2016, 2018 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ശുദ്ധവായു ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.



2019 ഓഗസ്റ്റിലും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ സൂചിക 50 പോയിന്റിന് താഴെ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ദിവസം ശുദ്ധവായു ലഭ്യമായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സെപ്തംബർ മാസത്തിൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിൽ ശുദ്ധവായു ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.



English Summary: Delhi breathed its cleanest air on Monday in 5 years