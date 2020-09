യുവാവിന്റെ കൈയിൽ കടിച്ചുപിടിച്ച് സ്രാവ്: കരയിലെത്തിയിട്ടും പിടിവിടാതെ ഒരു മണിക്കൂർ

കടലിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സമുദ്ര ജീവികൾ ആക്രമിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആരാണെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടു പോകും. എന്നാൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ ജെൻസൺ ബീച്ചിൽ കടൽവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഒരു യുവാവിന്റെ കാര്യം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. തന്റെ കൈയിൽ കടിച്ച കുട്ടി സ്രാവിനെ ഒരു കൂസലും കൂടാതെ ചേർത്തു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

കൈയിൽ സ്രാവ് കടിച്ചു എന്നു മനസ്സിലായ ഉടൻ തന്നെ അതിനെ കുടഞ്ഞെറിയാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ കടിച്ചുപിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം കരയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കും പോലെ തന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ച സ്രാവിനെയും ചേർത്തുപിടിച്ചാണ് യുവാവ് കരയിലേക്കെത്തിയത്. എന്നാൽ അതിനുശേഷവും സ്രാവ് കടി വിടാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ഈ കാഴ്ച കണ്ടു യുവാവിന്റെ അടുത്തേക്കെത്തി. ഒരു ഭാവഭേദവും ഇല്ലാതെ അവരോടെല്ലാം എല്ലാം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

കൈ മുട്ടിനു താഴെ ഭാഗത്തായാണ് കടിയേറ്റത്. സ്രാവിന് നിലത്തു വീണ് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ അതേ കൈകൊണ്ട് തന്നെ താങ്ങിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു യുവാവിന്റെ നിൽപ്പ്. മാർട്ടിൻ കൗണ്ടി ഓഷ്യൻ റെസ്ക്യൂ ടീം സ്ഥലത്തെത്തും വരെ ഇതേ നിലയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അപകടം കൂടാതെ സ്രാവിനെ നീക്കം ചെയ്തു.

നഴ്സ് ഷാർക്ക് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്രാവാണ് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചത്. 14 അടി നീളത്തിൽ വരെ വളരുന്നവയാണ് നഴ്സ് ഷാർക്കുകൾ. എന്നാൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സ്രാവ് പൂർണ വളർച്ചയെത്താത്തതാണ്. മൂർച്ചയേറിയ നൂറുകണക്കിന് പല്ലുകളാണ് ഇവയുടെ വായിലുള്ളത്. ചെറിയ സ്രാവായതിനാലാണ് യുവാവ് അപകടം കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്രാവിനെ അപകടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നതിന് യുവാവിനെ ഹീറോ എന്ന് വാഴ്ത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ലോകം.



