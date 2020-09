‘ഫിലോഡെണ്ട്രോൺ മിനിമ’ നാല് ഇലയുള്ള ചെറിയ ചെടി: വിറ്റുപോയത് 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്!

നാലു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാനാകും? സ്വർണമോ വജ്രമോ കാറോ ഒക്കെ വാങ്ങാം. ഇതൊന്നും പോരെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ ഒരു ചെറിയ ചെടിയും വാങ്ങാം. അതിശയോക്തി അല്ല. ന്യൂസീലൻഡിൽ വെറും നാല് ഇലകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെടി വിറ്റുപോയത് നാലു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന റാഫിടോഫോറ ടെട്രാസ്പേമ എന്ന ചെടിയാണ് ഇത്രയും വലിയ തുകയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ പോയത്.

ഫിലോഡെണ്ട്രോൺ മിനിമ എന്ന പേരിലും ഈ ചെടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. വർണവൈവിധ്യമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. പ്രത്യേക ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകളുടെ നേർപകുതി മഞ്ഞനിറത്തിലും പകുതി പച്ചനിറത്തിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മണിപ്ലാന്റുകൾ പോലെ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വളർത്തുന്ന ചെടിയാണ് ഫിലോഡെണ്ട്രോൺ. ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേല സൈറ്റായ ട്രേഡ് മീയിലാണ് ചെടി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത്. ഒട്ടേറെപ്പേർ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒടുവിൽ 8150 ന്യൂസീലൻഡ് ഡോളറിനാണ് ചെടിയുടെ വിൽപ്പന നടന്നത്.



വീടുകളിൽ വളർത്തുന്ന ചെടികളിൽ പലനിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയവ അപൂർവമാണ്. ഫിലോഡെണ്ട്രോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇലകൾ പച്ച നിറത്തിൽ അല്ലാത്തതിനാൽ പ്രകാശസംശ്ലേഷണം മറ്റു ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ വളർച്ചയും താരതമ്യേന പതുക്കെയാണ്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്.ചെടിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ആരെങ്കിലും ആവണം ഇത്രയും വിലകൊടുത്ത് ചെടി വാങ്ങിയത് എന്ന് ഗാർഡനിങ് വിദഗ്ധനായ ജോ മക്റോൾ പറയുന്നു.



അതേസമയം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുക്കുന്ന റസ്റ്റോറൻറ് ഗാർഡിനു വേണ്ടിയാണ് ചെടി വാങ്ങിയതെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മൂന്നുപേർ ചേർന്നാണ് ലേലത്തുക കെട്ടിയതെന്നും തങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന റസ്റ്റോറന്റിന്റെ നടുക്ക് ന്യൂസീലൻഡിലെ അപൂർവമായ ചെടികളുടെ ശേഖരം ഒരുക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വലിയ തുക കൊടുത്ത് ചെടി ലേലത്തിൽ പിടിച്ചത്.



