ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ‘ഏകാകിയായ’ ആനയ്ക്ക് മോചനം; ഇനി കാടിന്റെ നിറവിലേക്ക് ‘കാവൻ’!

ഏകാന്തവാസം കഴിഞ്ഞു, ഇനി കാടിന്റെ നിറവിലേക്ക് കാവൻ. പാക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‍ലാമാബാദിലെ മാർഗസർ മൃഗശാലയിൽ 35 വർഷമായി ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന കാവൻ എന്ന ആനയെ കാട്ടിലേക്കു തുറന്നു വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു.

കംബോഡിയയിലെ വന്യമൃഗ സങ്കേതത്തിലേക്കായിരിക്കും ആനയെ കൊണ്ടുപോവുക. അമിതഭാരമുള്ള കാവന് ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തി യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി നൽകി. 2012 ൽ ഇണ ചെരിഞ്ഞ ശേഷം കാവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഇസ്‍ലാമാബാദ് മൃഗശാലയിലെ മോശം സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ആരോഗ്യനില വഷളായി. ഇതോടെ, കാവനുവേണ്ടി ലോകമെങ്ങുമുള്ള മൃഗസ്നേഹികൾ ശബ്ദമുയർത്തി. ഏറ്റവും ഏകാകിയായ ആന എന്നാണ് അവർ കാവനെ വിളിച്ചത്. ഏറെനാളത്തെ ശ്രമങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് കംബോഡിയയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചത്.



ഹൈക്കോടതി അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദേശിച്ച മൃഗശാലയാണ് മാർഗസർ. ജൂലൈയിൽ 2 സിംഹങ്ങൾ ഇവിടെ ചത്തിരുന്നു. മൃഗശാലയിൽനിന്നു മാറ്റാനായി സിംഹങ്ങളെ കൂട്ടിൽ കയറ്റാൻ ഇവ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വേലിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ മൃഗശാല ജീവനക്കാർ തീയിട്ടപ്പോഴാണ് സിംഹങ്ങൾ ചത്തത്. അത്രയ്ക്കും അശാസ്ത്രീയമായാണ് മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. കാവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ രാജ്യാന്തര ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഏൽപിച്ചിട്ടുള്ളത്.



English Summary: The ‘world’s loneliest elephant’ is finally cleared to find a new home