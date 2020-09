സൈബീരിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് നിഗൂഢ ഗർത്തം; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

സൈബീരിയയിൽ പെട്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു അഗാധ ഗർത്തത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം. ഭൂമിക്കടിയിൽ രൂപപ്പെട്ട തുറന്ന ഗർത്തത്തിന് 164 അടിയിലധികം ആഴമാണുള്ളത്. സൈബീരിയൻ സമതലത്തിനു മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ടെലിവിഷൻ സംഘമാണ് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു ഗർത്തമുണ്ടായത് കണ്ടെത്തിയത്.

ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും മീഥേൻ വാതകം പുറംതള്ളപ്പെട്ടതിനാലാവാം ഇത്തരമൊരു ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് നിഗമനം. ടെലിവിഷൻ സംഘം ജൂലൈയിലാണ് ഗർത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്. സൈബീരിയൻ സമതലങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പതിനേഴാമത്തെ ഗർത്തമാണിത്. ഹൈഡ്രോലക്കോലിത് എന്നാണ് ഇത്തരം ഗർത്തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയനാമം. 2014 ലാണ് ആദ്യത്തെ ഗർത്തം കണ്ടെത്തിയത്.



മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗർത്തങ്ങൾ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവ ഏതോ അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങൾ വന്നു പതിച്ചതാവാമെന്നായിരുന്നു പൊതുവേയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനു താഴെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മീഥേൻ വാതകം ഒന്നിച്ച് പിന്നീട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനു മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഗവേഷകർ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. സ്‌കോൾകൊവോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ റിക്കവറി വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകനായ എവ്ഗനി ഷുവിലിൻ സ്ഥലത്തെത്തി ഗർത്തത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇൗ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.



ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ജനവാസ മേഖലകളിലല്ലാത്തതിനാൽ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം എങ്ങനെയെന്ന് കൃത്യമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അതേസമയം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കരുതപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായും തീനാളങ്ങളും പുകയും ഉയരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഗർത്തത്തിന്റെ ഉദ്ഭവത്തോടെ ആഗോളതാപനം വീണ്ടും ഗവേഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചാവിഷയമായിട്ടുണ്ട്. കാലങ്ങളായി ഭൂമിക്കടിയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ള മണ്ണ് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പരിണിതഫലമായി ഉരുകി തുടങ്ങിയതിനാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ള വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത വർധിക്കുകയും അവ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.



