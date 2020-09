പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം; എറിക് സോളം

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും ഒരുമിച്ച് പോകില്ലെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നതെങ്കിലും അത് സാധ്യമാണെന്ന് നോര്‍വേയിലെ മുന്‍ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയും മുന്‍ യുഎന്‍ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ജനറലും മുന്‍ യുഎന്‍ഇപി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ എറിക് സോളം പറഞ്ഞു. ഗ്രീന്‍സ്റ്റോം ഫൗണ്ടേഷന്‍ വര്‍ഷം തോറും നടത്തി വരുന്ന നേച്ചര്‍ ഫൊട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനത്തിന്റെ 12-മാത് പതിപ്പ് ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതില്‍ വരെ ഫൊട്ടോഗ്രഫിയുടെ പങ്ക് നിര്‍ണായകമായെന്നും എറിക് സോളം വ്യക്മാക്കി. 52 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച 6811 എന്‍ട്രികളില്‍ നിന്ന് ജൂറി തെരഞ്ഞെടുത്ത 30 ഫൊട്ടോകള്‍ ഗ്രീന്‍സ്റ്റോം നേച്ചര്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് സെപ്തംബര്‍ 30-വരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. ആദ്യ മൂന്ന് വിജയികള്‍ക്ക് മൊത്തം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡാണ് സമ്മാനം.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തുടക്കമിട്ട ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സോളാര്‍ അലയന്‍സ് നല്ല തുടക്കമാണ്. അതേ സമയം കല്‍ക്കരിയിലുള്ള ആശ്രയം തുടരുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല. കല്‍ക്കരിയേക്കാള്‍ വിലക്കുറവാണ് സോളാര്‍ എനര്‍ജിക്ക്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ നല്ലത് അതാണ്. കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും പരിസര മലിനീകരണവും ജന്തുവര്‍ഗങ്ങളുടെ വംശനാശവുമാണ് നാം നേരിടുന്ന പ്രധാന മൂന്ന് വെല്ലുവിളികള്‍. കോവിഡ് മൂലം മലിനീകരണത്തില്‍ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും സാധാരണ നിലയില്‍ ഏറ്റവും വലിയ മരണ കാരണം മലിനീകരണമാണ്. സാധാരണ കാലത്ത് വര്‍ഷം തോറും 90 ലക്ഷം ആളുകളാണ് മലിനീകരണം മൂലം മരിക്കുന്നത്.

അമ്മയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവര്‍ കുറവാണ്. ഭൂമി അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയോടും നമ്മള്‍ സ്‌നേഹവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉള്ളവരാകണം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ അതു വഴി വന്‍മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ റുവാണ്ടയും അതിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ പങ്കിടുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കൂടി ലോകത്തെ ഏറ്റവുമധികം ഗൊറില്ലാ കുരങ്ങുകളുടെ വാസസ്ഥലമായത് അദ്ദേഹം ഉദാഹരിച്ചു. ഗൊറില്ലകള്‍ക്കു ചുറ്റും അവിടെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായി. ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകള്‍, ഹോട്ടലുകാര്‍, ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആളുകള്‍ക്ക് ഗുണമുണ്ടായി. ഗ്രീന്‍സ്‌റ്റോമിന്റെ നേച്വര്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി മത്സരം ഏറെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാം നേരിട്ടു പോയി കാണാനാവില്ല, എല്ലായിടത്തും എത്താനാവില്ല. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫൊട്ടോഗ്രാഫര്‍മാര്‍ കാണിച്ചു തരും. ഫൊട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറെ ശക്തമാണ്. വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ഫൊട്ടോഗ്രാഫി വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു. അമേരിക്കയില്‍ യുദ്ധത്തിനെതിരെ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ വിയറ്റ്‌നാമില്‍ നിന്നുള്ള ഫൊട്ടോഗ്രാഫുകള്‍ നിര്‍ണായകമായി.

ഗ്രീന്‍സ്‌റ്റോം ഫൗണ്ടേഷന്‍ കഴിഞ്ഞ 11 വര്‍ഷമായി നടത്തി വരുന്ന നേച്ചര്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനവും മത്സരവും ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുന്തോറും കൂടുതല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വഭാവം കൈവരിക്കുന്നതില്‍ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി ദിലീപ് നാരായണന്‍ പറഞ്ഞു. 52 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ വര്‍ഷം എന്‍ട്രികള്‍ ലഭിച്ചത്. വ്യക്തിതലത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നത്. എടുക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക, വലിച്ചെറിയുക എന്നതിനു പകരം കടം വാങ്ങുക, കുറച്ചു നാള്‍ ഉപയോഗിക്കുക, കൂടുതല്‍ നന്നായി തിരിച്ചു നല്‍കുക എന്ന തത്വത്തില്‍ ഊന്നിയാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. ട്രസ്റ്റംഗങ്ങളായ ജോര്‍ജ് കോര എഫ്‌സിഎ, അനില്‍ മേനോന്‍ എന്നിവരും ഓണ്‍ലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരായ രഞ്ജന്‍ പാണ്ഡ, ലതികാ നാഥ്, അഡ്വര്‍ടൈസിംഗ് ഗുരു പ്രതാപ് സുതന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ജൂറിയാണ് 6811 എന്‍ട്രികളില്‍ നിന്ന് പ്രദര്‍ശനത്തിനുള്ള 30 എന്‍ട്രികള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രദര്‍ശനം സെപ്തംബര്‍ 30 വരെ തുടരും. ഈ കാലയളവില്‍ www.greenstorm.green എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നടക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ രേഖപ്പെടുത്ത വോട്ടുകളിലൂടെയാണ് അന്തിമ വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ആദ്യ മൂന്ന് വിജയികള്‍ക്ക് മൊത്തം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകളാണ് സമ്മാനമായി നല്‍കുക.

ഒരു ഭാരവണ്ടിയുടെ ചെറിയ ചതുരത്തില്‍ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ യിംഗും യാംഗും പോലെ വളഞ്ഞു മടങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടേയും അയാളുടെ നായയുടേയും ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ചിത്രമാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള കാര്‍ത്തികേയ ഗ്രോവറിന്റേതായി പ്രദര്‍ശനത്തിലുള്ളത്. ഉള്ളില്‍ ജീവന്റെ കറുത്ത പൊട്ടുകളുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന, കണ്ടാല്‍ തിളങ്ങുന്ന സുന്ദരന്‍ ചില്ലുകുമിളകളാണെന്ന് തോന്നിയ്ക്കുന്ന മുട്ടകള്‍ക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന അമ്മത്തവള - ഇറ്റലിയിലെ ലിഗൂറിയില്‍ നിന്നുള്ള വിട്ടോറിയോ റിച്ചി ഒപ്പിയെടുത്ത മനോഹരമായ ചിത്രത്തെ വാക്കുകളില്‍ വിശദീകരിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കിനൊക്കും എന്നാണല്ലോ മഹദ്‌വചനം. ചേമ്പിലയുടെ പച്ച നിറമുള്ള സുതാര്യതയിലൂടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പല്ലിയുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ നഖമുനകള്‍ പോലും ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പീന്‍സ് റിസാലിലെ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ആന്‍ഡ്രെസ് ആണ് പ്രദര്‍ശനത്തിലെ മറ്റൊരു തരം. ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തില്‍ അനുവാചകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മുപ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിലുള്ളത്.

English Summary: Former Norway Minister opens the 12th edition of Greenstorm's Nature Photo Exhibition