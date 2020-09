മ്ലാവിനു നേരെ അമ്പെയ്തു; പിറ്റേന്ന് തിരഞ്ഞെത്തിയ വേട്ടക്കാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന് മ്ലാവ്

നായാട്ടിനിടെ മ്ലാവിനെ അമ്പെയ്ത വേട്ടക്കാരനെ മുറിവേറ്റ മ്ലാവ് അടുത്ത ദിവസം കുത്തിക്കൊന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഓറിഗണിലാണ് വിചിത്രമായ സംഭവം നടന്നത്. മാർക്ക് ഡേവിഡ് എന്ന 66 വയസുകാരനാണ് മ്ലാവിന്റെ കുത്തേറ്റു ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടില്ലാമൂക്ക് കൗണ്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സംഘം നായാട്ടിനെത്തിയത്. വേട്ടയ്ക്കിടെ മ്ലാവിനെ കണ്ട മാർക്ക് അമ്പെയ്യുകയായിരുന്നു. കൃത്യമായി അമ്പു കൊണ്ടെങ്കിലും മ്ലാവ് അവിടെ നിന്നു ജീവനും കൊണ്ടോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു

പിറ്റേന്ന് പരുക്കേറ്റ മ്ലാവിനേ തേടി സംഘം ഇറങ്ങി. മ്ലാവിനെ കണ്ടെത്തിയ മാർക്ക് അതിനെ കുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കവേയാണ് മ്ലാവ് ആക്രമിച്ചത്. കഴുത്തിൽ പല തവണ കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തിയാണ് മ്ലാവ് വേട്ടക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് അക്രമാസക്തനായ മ്ലാവിനെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നർ കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മ്ലാവിന്റെ ഇറച്ചി സമീപത്തെ ജയിലിൽ വിതരണം ചെയ്തു.



English Summary: Oregon bow hunter gored to death by elk he shot the night before