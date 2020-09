ലോകത്തെ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് കാനഡ. ഇത് കേവലം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടല്‍ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക അവബോധമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. കാനഡയില ജനങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി അവബോധത്തിന്‍റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ ടൊറന്‍റോയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളിലൊന്ന് സംരക്ഷിക്കാനായി അവര്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം. കൊറോണ വ്യാധിയുടെ സമയത്ത് പോലും ഓക് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഈ മരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം ജനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു വന്നിരുന്നു.

മരമുത്തച്ഛന്‍



79 അടിയോളം ഉയരമുള്ള നോര്‍ത്തേണ്‍ റെഡ് ഓക്ക് വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഈ മരം ഒന്‍റാരിയോ തടാകത്തിന് സമീപത്താണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരമാണ് ഈ നോര്‍ത്തേണ്‍ റെഡ് ഓക്ക്. ഏതാണ്ട് 300 വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ഈ ഓക്ക് മരം ഈ പ്രദേശത്ത് മുളച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നോര്‍ത്ത് യോര്‍ക്കിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെയാണ് ഈ വലിയ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്ട് 5 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള ഈ മരം ഇപ്പോള്‍ സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഭിത്തിയുമായി സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മല്‍പ്പിടുത്തത്തിലാണ്.

1960 കളില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തെ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും മൂടിയാണ് കൂറ്റന്‍ ഓക്ക് മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ വെയില്‍ നാളം പോലും നിലത്ത് പതിക്കാത്ത വിധം ഈ ഓക്ക് മരം ഇലകളാല്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിശയോക്തിയാകില്ല. പക്ഷേ ഈ മരത്തിന്‍റെ വലുപ്പം തന്നെയാണ് അതിന് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നതും. മരത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വീട് വാങ്ങിയ പുതിയ ഉടമ ഈ മരത്തെ കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും, മരത്തിന്‍റെ വേരുകള്‍ വീടിന്‍റെ അടിത്തറ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നുവെന്നും നിലപാടെടുത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്. വീട്ടുടമസ്ഥന്‍ മാത്രമല്ല ഈ കൂറ്റന്‍ മരത്തിന്‍റെ ശിഖരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍കക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന് അയല്‍ക്കാരും ഭയപ്പെടുന്നു.



നഗരസഭയുടെ ഇടപെടല്‍



ഇതോടെയാണ് ഈ മരത്തെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ടൊറന്‍റോ നഗരസഭാ കൗണ്‍സില്‍ ധാരണയിലെത്തിയത്. 2018 ലാണ് ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റാനും സ്ഥലം ഒരു പൊതു പാര്‍ക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനും നഗരസഭാ കൗണ്‍സിലിൽ ധാരണയായത്. 2019 ല്‍ വീട്ടുടമസ്ഥനുമായി സ്ഥലം വില്‍പ്പന കരാറില്‍ നഗരസഭ ഒപ്പു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ വര്‍ഷങ്ങളായി മരത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചവരെല്ലാം ആശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ പ്രയത്നം പൂര്‍ണമായിട്ടില്ല. സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള തുക പൂര്‍ണമായും നഗരസഭയുടെ പക്കലില്ലാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇതിനായി പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഫണ്ട് ശേഖരിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നഗരസഭ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

2019 അവസാനത്തോടെ ഫണ്ട് ശേഖരണം സജീവമായി നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നതു പോലെ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിലും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. കനേഡിയന്‍ ഡോളര്‍ ഏതാണ്ട് നാലര ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് സ്ഥലം വാങ്ങാനും പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണത്തിനുമായി ശേഖരിയ്ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2020 ഡിസംബറോടെ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ജൂലൈ പകുതി വരെ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയാണ് ശേഖരിക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. അതായത് വേണ്ടതിന്‍റെ 30 ശതമാനം മാത്രം. ഡിസംബറിന് മുന്‍പ് ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ ഈ പദ്ധതി കാലാവധി നീട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്.



ഡിസംബറിന് മുന്‍പ് ആവശ്യമായ തുക ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വീട്ടുടമസ്ഥനുമയി ഉണ്ടാക്കിയ കരാര്‍ അസാധുവാകും. അതായത് ഓക്ക് മര മുത്തച്ഛന്‍റെ നിലനില്‍പ്പ് ഒരു പക്ഷേ അപകടത്തിലായേക്കുമെന്നു സാരം. എന്നാല്‍ ഇത് അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വാശിയിലാണ് പ്രദേശവാസികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും. ഈ ഓക്ക് മരം മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ റോള്‍സ് റോയ്സ് ആണെന്നാണ് 14 വര്‍ഷമായി മരത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന 68 കാരനായ എഡിത്ത് ജോര്‍ജ് പറയുന്നത്. ഡിസംബറിന് മുന്‍പ് മരത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ക്യാംപെയിന്‍ സജീവമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.



