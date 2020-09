അകത്തും പുറത്തും ‘മാലിന്യം’; വിശപ്പകറ്റാൻ ചവറ്റു കൂനയിൽ ഭക്ഷണം തേടുന്ന കാട്ടാന

വിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാന വനപ്രദേശത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം തേടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ. കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

സമീപത്തു താമസിക്കുന്ന പ്രണബ് ദാസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് യാദൃശ്ചികമായി ആനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്. മാലിന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് ആന ഭക്ഷണം തിരയുന്നതായി ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ഒടുവിൽ ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതി പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളും ആന വായിലാക്കുന്നു. മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും അവശിഷ്ടങ്ങൾ വാരി ദേഹത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം അതിന്റെ രമ്യതയിലെത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ നേർ ചിത്രമാണ്.



വനത്തിനു സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വണ്ടികളിൽ നിറച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിത്യസംഭവമാണ്. അത്തരത്തിൽ പുറംതള്ളിയ മാലിന്യകൂമ്പാരത്തിനുള്ളിലാണ് ആന നിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ആഹാര സാധനമാണെന്നു കരുതി ഭക്ഷിച്ച് മൃഗങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്ന വാർത്തകൾ ദിനംപ്രതി പുറത്തു വരുന്നതിനിടയിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള ഈ ചിത്രം. സാധാരണയായി പുല്ലുകളും വേരുകളും പഴങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ആനകൾ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത്. ചുറ്റും പുല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മണമടിച്ചതിനാലാവാം ആന അതിനുള്ളിലേക്കിറങ്ങിയതെന്ന് പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രണബ് ദാസ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് ആനകൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ മുൻപും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Elephant Looks For 'Food' In Garbage Said To Have Been Discarded By Tourists