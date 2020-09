ജീവനറ്റ കുഞ്ഞുമായി അലഞ്ഞത് ദിവസങ്ങൾ; നൊമ്പരമായി മാറിയ അമ്മ തിമിംഗലത്തിന് കുഞ്ഞു പിറന്നു

രണ്ടുവർഷം മുൻപ് ടഹല്‍ക്ക എന്ന് ഗവേഷകർ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന അമ്മ തിമിംഗലം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. താൻ ജന്മം നൽകിയ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനറ്റ ശരീരവുമായി ദിവസങ്ങളോളം കടലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ടഹല്‍ക്ക ലോകത്തിന്റെയാകെ നൊമ്പര ചിത്രമായി മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് തിമിംഗലത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്നത്. ടഹല്‍ക്ക മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഓർക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ടഹല്‍ക്ക. രണ്ടുവർഷം മുൻപ് 17 ദിവസമാണ് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവശരീരവും വലിച്ചു കൊണ്ട് അമ്മ തിമിംഗലം കടലിലൂടെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞത്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ടഹല്‍ക്ക ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം എങ്ങനെയാകുമെന്ന ആശങ്ക പലരും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തിമിംഗല നിരീക്ഷണത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറ മക്കുല്ലാ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ആദ്യമായിടഹല്‍ക്കയുടെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്. ഇതേതുടർന്ന് തിമിംഗല ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അമ്മ തിമിംഗലത്തിനരികിലെത്തി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. കുഞ്ഞു പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുന്നതായി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.



ജെ57 എന്ന പേരിലാണ് ടഹല്‍ക്കയുടെ കുഞ്ഞിനെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.അമ്മ തിമിംഗലത്തിന്റെ അരികിൽ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടെ നീന്തി തുടിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഓർക്ക തിമിംഗല വർഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 73 തിമിംഗലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവയുടെ വർഗത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയ കുഞ്ഞിന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്



English Summary: Orca that carried dead calf for 17 days gives birth to healthy new baby