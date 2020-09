ഓക്ക് മരങ്ങള്‍ പൊതുവെ ദീര്‍ഘായുസ്സുള്ളവരല്ല. കടുത്ത പരിസ്ഥിതിയെ അതിജീവിക്കാനാകാതെയും മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടല്‍ മൂലവും പൊതുവെ 100 മുതല്‍ 150 വരെ വര്‍ഷമാണ് ഇവയുടെ ശരാശരി ആയുസ്സ്. എന്നാല്‍ ചില ഓക്ക് വൃക്ഷങ്ങളെങ്കിലും ആയിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച ഓക്ക് മരങ്ങളില്‍ ഒന്നിനെയാണ് ഇറ്റലിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മെഡിറ്ററേനിയന്‍ തീരത്തായയുള്ള മലനിരകളിലൊന്നില്‍ പാറക്കെട്ടുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ ഓക്ക് മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കാര്‍ബണ്‍ ഡേറ്റിങ് വഴിയാണ് ഈ മരമുത്തച്ഛന്‍റെ പ്രായം ആയിരം വര്‍ഷത്തിലേറെയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആയിരം വര്‍ഷം ഒന്നും പ്രായം വരില്ലെങ്കിലും താരതമ്യേന വലിയ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഒരു പറ്റം മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ ഓക്ക് മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മരവിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയും, ഹിമപാതങ്ങളെയും കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും വലിയ വരള്‍ച്ചകളെയും കഴിഞ്ഞ 10 നൂറ്റാണ്ടോളം അതിജീവിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഓക്ക് മരം തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 1000 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഈ ഓക്ക് വൃക്ഷമുള്ളത്.

പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം ഓക്ക് മരങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നതിന് ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിച്ച തെളിവാണ് ഇറ്റലിയില്‍ ഈ ഓക്ക് വൃക്ഷം എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു,.ആയിരം വര്‍ഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഒട്ടേറെ ചരിത്രങ്ങള്‍ ഈ വൃക്ഷത്തിനും പറയാനാകുമെന്ന് സലേന്‍റോ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകനായ ലൂസിയോ കാൽകാഗ്നൈല്‍ പറയുന്നു. ഈ മരത്തിന്‍റെ വളയങ്ങളില്‍ ഇത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം ഈ മേഖലയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൗമ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണെന്നും ലൂസിയോ വിശദീകരിക്കുന്നു.

റെഡ് ഹാര്‍ഡ് വുഡ് മരങ്ങള്‍

പൊതുവെ വൃക്ഷങ്ങളെ ഹാര്‍ഡ് വുഡ് എന്നും സോഫ്റ്റ് വുഡ് എന്നു രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഇതില്‍ ഹാര്‍ഡ് വുഡ് മരങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവെ ആയുസ്സ് കുറവാണ്. കട്ടിയേറിയ ഉള്‍ഭാഗമുള്ള ഇവ ജനിച്ച് ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ നശിച്ച് പോവുന്നവയാണ്. എന്നാല്‍ സോഫ്റ്റ് വുഡ് മരങ്ങള്‍ക്ക് താരതമ്യേന ദീര്‍ഘായുസ്സുണ്ട്. മറ്റ് ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ആയിരത്തിലേറെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ അനായാസേന ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് നീളും.

ഇറ്റലിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഓക്ക് വൃക്ഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വൃക്ഷമല്ല. ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന ഹാര്‍ഡ് വുഡ് വൃക്ഷവുമല്ല. എന്നാല്‍ ഹാര്‍ഡ് വുഡ് വൃക്ഷങ്ങളില്‍ താരതമ്യേന ഓക്ക് വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ആയുസ്സുണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു നേരിയ വരണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓക്ക് വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്ക്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ വൃക്ഷത്തിലെ വളയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവയുടെ ആയുസ്സ് നിര്‍ണയിക്കുക. എന്നാല്‍ ഇത് എല്ലായ്പോഴും കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്‍ബണ്‍ ഡേറ്റിങ്ങിനെയാണ് കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ ഇറ്റലിയിലെ ഓക്ക് മരത്തിന്‍റെ വയസ്സ് കണക്കാക്കിയത് വളയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കാര്‍ബണ്‍ ഡേറ്റിങ് നടത്തിയാല്‍ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്‍റെ വയസ്സില്‍ 65 വര്‍ഷത്തെ വരെ കുറവുണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഗവേഷകര്‍ ഡെമെറ്റർ എന്നു പേരുള്ള ഈ ഓക്ക് വൃക്ഷം തന്നെയാകും ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിയിലുള്ള ഓക്ക് വൃക്ഷങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. അധികം വളർച്ചയില്ലാതെ, മുകളിലെ ശിഖരം ഒടിഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മരം ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത് വരെയുള്ള ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന്‍റെ ചരിത്രം പരിഗണിച്ചാല്‍ ഡെമറ്റര്‍ അനായാസമായി കാര്‍ബണ്‍ ഡേററ്റിങ് കണക്ക് പ്രകാരവും 1000 വര്‍ഷം തികയ്ക്കുന്ന കാലം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

