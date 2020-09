കുര്‍ത്ത് എന്നത് ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിര വംശത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗത്തിന്‍റെ പേരാണ്. പക്ഷേ ഈ പുതിയ അതിഥിയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കില്‍ ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിര വംശത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം. ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് ജനിച്ച ഈ കുതിരക്കുട്ടി ഷെവാസ്ക്കീസ് വംശം നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശാസ്ത്രലോകത്തിന്‍റെ അവസാന ശ്രമത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുര്‍ത്തിന്‍റെ ഭാവി ഈ കുതിര വംശത്തിന്‍റെ കൂടി ഭാവിയെ നിര്‍ണയിക്കാന്‍ പോവുകയാണ്.

കുര്‍ത്ത്



അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന, വളരെ കുറച്ച് അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഈ കുതിര വംശം ജന്മം കൊണ്ട് മധ്യേഷ്യന്‍ സ്വദേശികളാണ്. പക്ഷേ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്. സാന്‍ഡിയാഗോയിലെ ഒരു മൃഗശാലയില്‍ ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് കുതിര കുട്ടി ജനിച്ചത്. 40 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരുന്ന ജനിതകസാംപിളില്‍ നിന്നാണ് ഈ കുതിരകുട്ടിയുടെ ക്ലോണിനുള്ള ജീന്‍ ഗവേഷകര്‍ എടുത്തത്. ക്രൈപ്റ്റോ പ്രിസര്‍വേഷന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ കുതിരയുടെ ജീന്‍ സുരക്ഷിതമാക്കി സൂക്ഷിക്കാനായത്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നിരവധി ജീവികളുടെ വംശസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്ക് വഹിച്ച കുര്‍ത്ത് ബനിര്‍ഷ്കെ എന്ന ഗവേഷകനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് കുതിരക്കുട്ടിക്ക് കുര്‍ത്ത് എന്ന് പേര് നല്‍കിയതും.

പുതിയ കുതിരക്കുട്ടി ആരോഗ്യവാനാണെന്നും സാധാരണ ജനിച്ച കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നും കുര്‍ത്തിന്‍റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഗവേഷകനായ വയാഗിന്‍ എക്വിന്‍ പറയുന്നു. തന്നെ കൃത്രമ ഗര്‍ഭം ധരിച്ച അമ്മയില്‍ നിന്ന് പാൽ കുടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും കുര്‍ത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എക്വിന്‍ വിശദീകരക്കുന്നു.



ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിരകള്‍



ഭൂമിയിലെ അവസാന കാട്ടു കുതിര വംശമായാണ് ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിരകളെ കണക്കാക്കുന്നത്. നിക്കോളാസ് ഷെവാസ്ക്കീസ് എന്ന റഷ്യന്‍ ഗവേഷകനാണ് ഈ കുതിര വംശത്തെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അവയെ പ്രത്യേക വിഭാഗമാക്കി രേഖപ്പെടുത്തിയതും. അന്ന് മധ്യേഷ്യയിലും, സൈബീരിയ, മംഗോളിയ മേഖലകളിലും ഈ കുതിരകള്‍ പുല്‍മേടുകളില്‍ സജീവമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് വംശനാശത്തിന്‍റെ വക്കിലെത്തിയ ഇവ 1950 കളില്‍ മംഗോളിയയിലെ പുൽമേടുകളിലെത്തിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനാരംഭിച്ചു.

പക്ഷേ ഈ ശ്രമവും ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിരകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടാക്കാന്‍ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ഈ വംശത്തിന്‍റെ നിലനില്പ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ഗവേഷകര്‍ ജീനുകള്‍ ശേഖരിച്ചത്. തുടര്‍ന്നാണ് നൂറ് കണക്കിന് ഷെവാസ്ക്കീസ് കുതിരകളുടെ ജീനുകള്‍ ഫ്രോസണ്‍ സൂ എന്ന ജീന്‍ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി. 1980 ലാണ് ഈ ജീനുകള്‍ ശേഖരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ ജീനുകളില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി പുതിയ കുതിരകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായതോടെയാണ് കുര്‍ത്തിന്‍റെ ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഗവേഷകര്‍ തുടക്കമിട്ടത്.



ഫ്രോസണ്‍ സൂ



വംശനാശം നേരിട്ടതും, വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജീവിവര്‍ഗങ്ങളുടെ ജീനുകള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനയി ആരംഭിച്ച കേന്ദ്രമാണ് ഫ്രോസണ്‍ സൂ. 1980 ലാണ് സാന്‍ഡിയാഗോയിലെ ഫ്രോസണ്‍ സൂ ഡോക്ടര്‍ ബനിര്‍ഷ്കെ എന്ന ഗവേഷകന്‍ ആരംഭിച്ചത്. ജീനുകളില്‍ നിന്ന് ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സാധ്യമാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാകും വരെ അവ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ആശയത്തിനു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോള്‍ ഇതേ ജീനുകള്‍ അനവധി ജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാരണമാകുമ്പോഴാണ് ഡോ. ബനിര്‍ഷ്കെയുടെ ആശയം എത്ര ദീര്‍ഘ വീക്ഷണത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

