ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സ് എന്ന തുരങ്കമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആഴമമേറിയ ശുദ്ധജല തടാക തുരങ്കമായി കണക്കാക്കുന്നത്. 404 മീറ്ററാണ് ഈ തുരങ്കത്തിന്‍റെ ആഴമായി ഇപ്പോള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ദൈര്‍ഘ്യം അതിന്‍റെ യഥാർഥത്തിലുള്ള ആഴമല്ല എന്നതാണ് കൗതുകകരമായ കാര്യം. 2016ല്‍ ഈ തുരങ്കത്തിന്‍റെ ആഴത്തിലേക്ക് നീന്തിപ്പോയ ഗവേഷക സംഘത്തിന് പോകാന്‍ സാധിച്ച പരമാവധി ദൂരം മാത്രമാണ് 404 മീറ്റര്‍. ശ്വസനോപകരണത്തിന്‍റെ ശേഷി അവസാനിച്ചതിനാല്‍ ഗവേഷക സംഘത്തിന് മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നു. അതായത് ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് തുരങ്കത്തിന് ദൈര്‍ഘ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പാതി വഴിയില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതിനാല്‍ തുരങ്കത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം പൂര്‍ണമായി അളക്കാനായില്ലെന്നു മാത്രം.

ഇപ്പോള്‍ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ജിയോ ഫിസിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഗവേഷകര്‍ ഈ തുരങ്കത്തില്‍ നടത്തി വരികയാണ്. തുരങ്കത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ നീളം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ പഠനത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലുകളും, തെളിവുകളും വച്ച് ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യം വരെ ഈ ശുദ്ധജല തുരങ്കത്തിനുണ്ടാകാം എന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇതും അന്തിമമല്ലെന്നും പഠനം കൂടുതല്‍ വിശദമായി നടത്തുന്നതോടെ തുരങ്കത്തിന്‍റെ ദൈര്‍ഘ്യം കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ?



എര്‍ത്ത് സര്‍ഫേസ് എന്ന ശാസ്ത്രമാസികയിലാണ് ഈ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൈറോവ് ജില്ലയിലാണ് ഈ തുരങ്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ തുരങ്കം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷകര്‍ക്കിയില്‍ ഇപ്പോഴും ഏകാഭിപ്രായമില്ല. ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷകര്‍ ഭൗമാന്തര്‍ഭാഗത്തെ ചലനങ്ങള്‍ മൂലമാണ് ഈ തുരങ്കം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് വാദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ 2015 നാഷണല്‍ ജ്യോഗ്രഫി മാഗസിന്‍ നടത്തിയ പഠനം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള മറ്റ് ചില പഠനങ്ങള്‍ ഭൂമിക്കടിയിലെ അസിഡിക് അംശയവും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളിലെ പ്രവര്‍ത്തനവുമാണ് ഈ തുരങ്കം രൂപപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്നു വാദിക്കുന്നു.

Image Credit: Karel Gallas/shutterstock

ഇതില്‍ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളുടെ പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വാദഗതിക്ക് കരുത്തു നല്‍കുന്നതാണ് തുരങ്കത്തിനകത്തെ ജൈവീക അവസ്ഥകളും. ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന തുരങ്കത്തില്‍ അതേസമയം ജലത്തിന് നേരിയ തോതില്‍ അസിഡിക് സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ഈ അസിഡിക് അംശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് തുരങ്കത്തിന്‍റെ ഭിത്തികളായി കാണപ്പെടുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. തുരങ്കം രൂപപ്പെടാന്‍ തക്ക വലിയ അളവില്‍ അസിഡിക് പ്രവര്‍ത്തനം ചൂണ്ണാമ്പ് കല്ലുകളില്‍ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ഭൂമിക്കടിയില്‍ ഉണ്ടായ ലാവയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഉയര്‍ന്ന താപനില ആയിരിക്കാം ഇതിലേക്കു വഴിവച്ചതെന്നാണണ് അസിഡിക് വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗവേഷകരുടെ വിശദീകരണം.



അസിഡിക് തിയറിക്ക് 2015 ല്‍ വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചെങ്കിലും പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ ഈ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ഭൂമിക്കടിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മൂലം മണ്ണിടിഞ്ഞതാണ് ഈ തുരങ്കം രൂപപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്ന വാദം പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സ് ഒറ്റപ്പെട്ട തുരങ്കമല്ലെന്നും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലുതും ചെറുതുമായി നിരവധി തുരങ്കങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു ഗുഹാസമുച്ചയത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സ് എന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം. ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സിനെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് തുരങ്കങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ മാളങ്ങളും ഈ വാദത്തിന് ശക്തപകരുന്നു.ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സിന്‍റെ ആഴവും, അതിന്‍റെ അറ്റവും കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഇതിന്‍റെ ഉദ്ഭവത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.



ആഴത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വെല്ലുവിളി



1580 ലാണ് ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സ് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചരിത്ര രേഖകളില്‍ ആദ്യമായി ഇടം പിടിക്കുന്നത്. ഹാര്‍ണിസ് അബിസ്സ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖകള്‍ പക്ഷേ ലഭ്യമല്ല. 1580 ഈ തുരങ്കത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ശ്വാസം പിടിച്ച് മനുഷ്യര്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ലഭ്യമായ രേഖകളിലുള്ളത്. ഇത് അക്കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം പോലുള്ള എന്തോ ആഘോഷമായിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു. അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും മനുഷ്യന്‍ അതേ ശ്രമം തന്നെ തുടരുകയാണ് എന്നതാണ് കൗതുകകകരമായ കാര്യം. വെള്ളത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അംശവും, അസിഡിക് സാന്നിധ്യവുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര ഗവേഷകര്‍ക്ക് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാക്കുന്നത്.

