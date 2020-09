പട്ടാപ്പകൽ റോഡിനു നടുവിൽ കാട്ടാന; ഭീതിയോടെ ചെക്ക്പോസ്റ്റ് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും

പട്ടാപ്പകൽ കാട്ടാന റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭീതിയിലാണ് തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ മലപ്പുറം വഴിക്കടവ് ആനമറി എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ജീവനക്കാർ. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പാട്ട കൊട്ടിയുമൊക്കെ കാട്ടാനയെ ഓടിക്കുന്നത് പതിവുജോലിയാണിപ്പോൾ.

നൂറു കണക്കിനു വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോവുന്ന ആനമറി എക്സൈസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിനടുത്തേക്ക് ആന കയറി വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിപ്പോൾ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് മറവിൽ 3 ആനകൾ വേറെയുമുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ ഹോൺ മുഴക്കിയാൽ പോലും മാറി നിൽക്കാതെ റോഡിൽ നിലയുറപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. മറ്റാനകൾ കൂടിയെത്തി അപകടമുണ്ടാക്കും മുൻപ് ആനയെ ഓടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആദ്യത്തെ പടക്കമെറിഞ്ഞ്.



ഉച്ചത്തിൽ പടക്കം പൊട്ടി പുക ഉയർന്നിട്ടും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ രണ്ടാമത്തെ പടക്കവുമെറിഞ്ഞു. രണ്ടാമതും പടക്കം പൊട്ടിയതോടെയാണ് ആനക്കൂട്ടം വനത്തിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞത്. ലോക് ഡൗൺ കാലം മുതൽ കാട്ടാനകൾ പാതയിലെ പ്രധാന സാന്നിധ്യമായതോടെ രാത്രി സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഭീതിയിലാണ് ചെക്ക്പോസ്റ്റ് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും.



