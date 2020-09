ആകാശത്തിൽ നിന്നും ചത്തു വീണത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദേശാടനപക്ഷികൾ, കാരണം?

പറക്കുന്നതിനിടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ചത്തു വീണത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദേശാടനപക്ഷികൾ. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആകാശത്തുനിന്നും ചത്തു വീണത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങൾ പലഭാഗത്തും കൂട്ടമായി കാണുന്നതായുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൃതശരീരങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ദുരന്തമായി കണക്കാക്കണം എന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലാണ് ആദ്യമായി പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങൾ കൂട്ടമായി കണ്ടെത്തിയത്. ആകാശത്തുനിന്നും നേരെ ചത്തു വീണ നിലയിലാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കരുതിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊളറാഡോ, ടെക്സാസ്, അരിസോണ, നെബ്രാസ്ക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങൾ കൂട്ടമായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമാവാം ഇവയുടെ എണ്ണം എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അനുമാനം. ഏറെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതെന്ന് ന്യൂ മെക്സിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ജീവശാസ്ത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ മാർത്ത ഡെസ്മോണ്ട് പറയുന്നു.



ഫ്ലൈക്യാച്ചർ, സ്വാളോസ്, വോർബ്ലർ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽപെട്ട ദേശാടന പക്ഷികളാണ് കൂടുതലായി ചത്തു വീഴുന്നത്. ഇവയിൽ പലതും പറക്കുന്നതിനിടെ തലകീഴായി മണ്ണിൽ വന്നു പതിച്ച നിലയിലാണ്. അലാസ്കയിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി മധ്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് ദീർഘദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷികളാണ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു നീങ്ങുന്നത്. ഈ യാത്രയ്ക്കിടെ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം തേടി താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാട്ടുതീ മൂലം ഇത്തവണ അവയ്ക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മരുഭൂമി പ്രദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു പറക്കുന്നതിനിടയിൽ അവ തളർന്ന്‌ ഭൂമിയിലേക്കു പതിച്ചതാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം.



ഇതിനെല്ലാം പുറമേ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി മൂലം വേനൽ രൂക്ഷമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് ദേശാടനം നേരത്തെയാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീർഘനേരം പറക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശരീരത്തിൽ വേണ്ട കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കാനുള്ള സമയം അവയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും കാട്ടുതീ മൂലം ഉണ്ടായ പുക അവയുടെ ശ്വാസകോശത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഇവയുടെയെല്ലാം പരിണിതഫലമായി അവ പകുതിവഴിയിൽ ചത്തു വീണത് എന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങൾ യുഎസ് ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സർവീസസിന്റെ ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശോധനാഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഗവേഷകർ. പക്ഷികളുടെ ജഡങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റായ ഐനാച്വുറലിസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു.



English Summary: Birds 'falling out of the sky' in mass die-off in south-western US